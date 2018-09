Coupe Banque Nationale: Sabalenka en mission à Québec

Les récents succès d’Aryna Sabalenka et son ascension vertigineuse n’ont certainement pas poussé la Biélorusse à retirer le pied de l’accélérateur. À peine ses valises posées à Québec, la 20e raquette mondiale est débarquée au PEPS pour martyriser des balles pendant deux longues heures en prévision de la Coupe Banque Nationale.

Un peu de repos après avoir joué pas moins de 26 tournois dans les 52 dernières semaines, dont le US Open où elle a atteint les huitièmes de finale ? Une autre fois, visiblement !

« J’ai été vraiment surprise par la surface, c’est tellement rapide ! Je m’attendais à une surface dure et je ne sais pas trop si c’est du tapis ou quoi que ce soit. Peu importe, je pense que ce sera bien pour mon style. J’ai eu de temps pour m’y habituer et ce sera agréable », a-t-elle commenté à sa sortie du terrain.

La grande droitière de 20 ans, qui devrait bondir de quelques rangs au classement WTA mis à jour lundi, n’avait que faire d’une petite séance pépère. Se démenant comme une démone et tapant dans la balle comme si c’était sa pire ennemie, elle a pratiquement été extirpée de force du court quand Lucie Safarova est entrée pour signaler que c’était son tour !

Prochaines semaines occupées

Et même si, en incluant la Coupe Banque Nationale, quatre tournois sont prévus au calendrier de Sabalenka dans les quatre prochaines semaines, pas question de mettre la pédale douce.

« J’ai assez de force pour ça. J’aime vraiment jouer, être toujours sur le court. Je ne compte pas le nombre de tournois auxquels je participe. Je me présente, c’est tout. J’essaie juste d’avoir toujours du plaisir à jouer », a souri celle qui porte un tatouage de tigre à l’avant-bras gauche.

Du boulot payant

La liste d’épicerie estivale de Sabalenka a de quoi étonner avec une victoire à Montréal contre Caroline Wozniacki, puis un titre au tournoi de New Haven. Au US Open, elle s’est avouée vaincue en trois sets contre l’éventuelle championne, Naomi Osaka.

« J’ai vraiment bien joué à ce tournoi », a-t-elle mentionné. C’est une belle expérience pour moi d’affronter les meilleures joueuses au monde. Ça va m’aider pour mon avenir, pour croire en moi. »

Pas plus tard que l’an dernier, toujours au US Open, elle pliait bagage au premier tour des qualifications. C’est dire à quel point Sabalenka a progressé à la vitesse de l’éclair et qu’elle pourrait faire des ravages au PEPS cette semaine.

« J’ai travaillé très fort dernièrement sur mon jeu sur les surfaces dures et je suis très heureuse de ce que ça donne. Mais comme je dis avant chaque tournoi, je n’ai pas d’attentes », a spécifié celle qui affrontera l’Américaine Varvara Lepchenko au premier tour.

Sabalenka avait d’ailleurs vaincu cette dernière par 7-5 et 6-1, en mars dernier, à Indian Wells.

À surveiller lundi

À partir de 11 h

Monica Niculescu (4) c. Heather Watson

Rebecca Marino et Carson Branstine (2) c. Darija Jurak et Xenia Knoll

Pas avant 19 h