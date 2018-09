Donald Trump lance une autre flèche à la NFL

Le président américain ne s’est pas fait d’amis lors du premier dimanche du calendrier de la NFL.

L’homme le plus puissant du monde et fervent opposant aux protestations des athlètes pendant les hymnes nationaux, s’est tourné vers Twitter pour lancer une nouvelle flèche aux acteurs de ce mouvement de dénonciation contre les tensions raciales et la brutalité policière.

«Les cotes d’écoute du premier match [de jeudi, entre le Falcons d’Atlanta et les Eagles de Philadelphie] sont en baisse fulgurante en comparaison avec celles de l’an passé, qui étaient déjà mauvaises», a-t-il écrit.

«Les parts de marché ont chuté de 13%, à leur plus bas depuis une décennie. Si les joueurs se tenaient fièrement debout pour notre drapeau et notre hymne, et que c’était diffusé, peut-être que les cotes d’écoute remonteraient. Sinon elles seront pires!»

Depuis un an, Trump tire à boulets rouges sur les principaux déclencheurs des protestations. Il a même annulé la visite des Eagles de Philadelphie, champions du dernier Super Bowl, à la Maison-Blanche.

Les premières semaines de la saison dernière avaient été marquées par les attaques et insultes du président à l’encontre de la NFL et des joueurs protestataires, qu’il avait notamment qualifiés de «fils de pute» méritant d’être licenciés.

Trump a critiqué mercredi le géant Nike pour sa campagne de publicité mettant en scène le joueur de football controversé Colin Kaepernick, le premier à mettre le genou au sol pendant les cérémonies patriotiques.

Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs ont publié des vidéos et photos les montrant en train de brûler ou de découper des vêtements Nike en soutien à leur homme d’État.

«Exactement comme la NFL, dont les audiences TV ont FORTEMENT BAISSÉ, Nike se fait complètement assassiner par la colère et les boycottages. Je me demande s’ils avaient imaginé que cela se passerait comme cela?», a-t-il gazouillé.