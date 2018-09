Duvernay-Tardif fier du départ canon des Chiefs de Kansas City

La nouvelle mouture des Chiefs de Kansas City n’a pas manqué de soulever les doutes durant la saison morte. La victoire explosive d’hier par 38-28 face aux Chargers de Los Angeles laisse croire à Laurent Duvernay-Tardif et sa bande que l’équipe n’a rien perdu de son mordant.

«Il n’y a aucun doute qu’on a tout ce qu’il faut pour aller loin. C’est un bon sentiment de sentir qu’on doit se prouver. C’est le fun de sentir qu’on a le monde contre nous et qu’on est 53 joueurs en plus des entraîneurs pour contrôler notre destinée. Si on peut envoyer un message tôt dans l’année à l’effet qu’on va être une équipe dominante, c’est ce qu’on veut faire», a-t-il déclaré après la rencontre lors d’un appel conférence avec les médias québécois.

Les Chargers, qui viennent d’encaisser une neuvième défaite de suite aux mains des Chiefs, devraient tout de même livrer une chaude lutte d’ici la fin du calendrier à leurs rivaux de division. L’absence d’éléments clés tels Corey Liuget et Joey Bosa sur la ligne défensive laisse aussi croire à Duvernay-Tardif que la bataille ne fait que commencer.

«Il ne faut pas oublier que c’est une longue saison. Ils n’avaient pas tout leur personnel. Il va falloir être prêts à les recevoir quand ils vont venir à Kansas City parce qu’on sentait clairement leur frustration après le match», a-t-il souligné.

Un long match

Pour le garde à droite partant des Chiefs, ce premier match de la saison revêtait une saveur particulière pour deux raisons. D’une part, il renouait avec l’action après la commotion cérébrale subie au camp d’entraînement. D’autre part, il s’agissait de son premier à titre de médecin, lui qui a été diplômé en mai.

«Pour moi c’était un match assez significatif, même si on avait déjà beaucoup parlé de ma graduation. C’est un super bon feeling, mais je ne voulais pas que ce soit une distraction pour le match contre un rival de division, un adversaire de taille.

«Sur le plan individuel, je me suis bien senti. J’avais quand même un certain niveau de stress, car ça faisait un bout de temps que je n’avais pas pris part à un match complet. La partie m’a semblé longue, mais on a bien protégé le quart-arrière et au sol, il y aura certains ajustements pour mieux bloquer.»

Les Chiefs renouent avec l’action dimanche prochain, à Pittsburgh.