Est-ce nécessairement mal d’aimer son patron?

Je travaille pour une entreprise où le patron est proche de ses employés.. Tous les matins quand on arrive il est là pour nous saluer avec un mot gentil ou un mot d’encouragement quand on traverse une passe difficile.

Depuis quelque temps, j’ai remarqué qu’il avait des attentions particulières à mon endroit. Il me regarde droit dans les yeux quand il me salue, et met sa main sur mon épaule avec douceur quand il veut m’expliquer quelque chose. Tout ça a fini par me toucher et m’indiquer qu’il a plus qu’un intérêt professionnel envers moi.

J’en ai parlé avec une collègue avec qui je m’entends bien et qui est ici depuis plus longtemps que moi. Elle refuse absolument de croire que cet homme s’intéresse à moi, et prend plaisir à me répéter qu’il est heureux et en couple avec une femme superbe avec qui il a deux enfants. Elle me dit de laisser tomber, que jamais il ne me fera quelque avance que ce soit, pas plus qu’il ne l’a jamais fait avec personne depuis les huit ans qu’elle travaille pour lui.

Ce qui n’empêche pas que j’ai de plus en plus envie de me laisser aller à une romance avec lui. Je suis seule depuis deux ans et j’aimerais bien avoir un chum comme lui. Car voyez-vous, tout ce qu’il est physiquement et mentalement, correspond à mon fantasme amoureux. Ma meilleure amie me dit d’y aller comme je le sens, mais la collègue dont je vous parlais m’affirme que je devrais laisser tomber puisque cet homme est gentil avec tout le monde, pas juste avec moi. Que de plus, non seulement il est amoureux de sa compagne, mais qu’il a souvent répété qu’il ne favorisait pas qu’on mêle les affaires et les amours. Je la soupçonne d’être mue par une certaine jalousie envers moi dans sa volonté de me faire sentir que ce serait mal d’oser lui dévoiler mon penchant pour lui. Qu’en pensez-vous?

Une qui espère

Croisier un regard gentil et se faire mettre doucement la main sur une épaule sont tout au plus des signes de courtoisie mais certainement pas des signes d’amour. Surtout que ce monsieur semble avoir ce même comportement avec tous ses employés. Je ne dis pas que c’est mal de s’intéresser à son patron, mais c’est à tout le moins fort risqué.

Vous devriez vous méfier de votre imagination vagabonde et retomber les deux pieds sur terre pour vous demander si vous n’auriez pas plus à perdre qu’à gagner à vous laisser aller à lui dévoiler vos sentiments à son endroit.