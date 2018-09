Google explique enfin son jeu de dinosaure sur Chrome

Le moteur de recherche Google est bien connu pour ses «easter eggs», surtout lorsque son logo est manipulé afin de souligner l’anniversaire d’une personne importante ou une Fête populaire. Mais, notre «secret» préféré chez Pèse sur Start, c’est celui du fameux jeu Chrome Dino.

Chrome Dino, c’est le petit jeu qui apparaît sur Chrome quand votre connexion Internet plante. Parce que vous ne pouvez pas télécharger les pages web, Chrome vous propose plutôt un divertissement le temps que votre connexion soit rétablie.

Mais, peu de détails étaient connus sur Chrome Dino jusqu’à présent. Enfin, Google a publié une entrevue avec les ingénieurs Edward Jung, Sebastien Gabriel et Alan Bettes, qui ont conçu le fameux jeu qui met en vedette un beau T-Rex.

capture d'écran

Sebastien Gabriel a expliqué que l’idée est née en 2014, voulant symboliser un «retour à l’ère préhistorique» quand on se retrouve sans connexion. On peut donc contrôler le T-Rex avec le clavier afin d’éviter les obstacles et tenter d’aller le plus loin possible sans être «game over».

Selon Edward Jung, le jeu est un vrai hit. Tous les mois, plus de 270 millions de parties sont jouées sur ordinateur ou via un appareil mobile. Les pays où le jeu est le plus joué? Là où les connexions internet sont les plus têtues. Pas fou.

Les développeurs ont aussi conçu des nouveautés pour leur jeu, dont une version de nuit et une version avec des ptérodactyles. Pour l’anniversaire de Chrome, le T-Rex portait un petit chapeau de fête et devait sauter par-dessus des gâteaux et des ballons.

Votre connexion est top shape? Vous pouvez jouer à Chrome Dino quand même en visitant chrome://dino. Appuyez sur la touche «espace» pour commencer!