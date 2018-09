Grand amour à l’étranger: fraudeurs ou âmes sœurs?

« Je ne vois pas pourquoi nous, parce qu’on est gais, parce qu’on vient de deux pays différents, on ne peut pas être ensemble et vivre une vie normale », se désole Benoit Lapierre, 43 ans, depuis trois ans en relation à distance avec son conjoint Enrique, qui vit à Cuba.

« C’est impossible ! Le Canada n’autorise pas mon conjoint à venir, et les lois cubaines ne me permettent pas de rester longtemps là-bas ni de rester chez lui », explique M. Lapierre.

Le gouvernement s’est trompé de nom en refusant l’immigration au Canada du mari d’une Sherbrookoise qui dit avoir déjà dépensé tout son argent dans sa relation avec un Tunisien.

Johanne Nolet a eu toute une surprise en avril en ouvrant la lettre lui annonçant qu’elle a perdu en appel de la décision d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de refuser son mari. Or, cette lettre, consultée par Le Journal, ne porte même pas le nom de son mari Karim, mais plutôt celui d’un inconnu.

« Ça montre que mon dossier n’est pas traité sérieusement, que le gouvernement l’a bâclé, qu’ils ne l’ont pas considéré sérieusement », peste-t-elle.

À 63 ans, Mme Nolet ne croyait plus vivre une telle histoire d’amour avec un homme de 26 ans – de plus de 36 ans son cadet – rencontré sur internet en 2011.

À l’entendre, sa vie semble complètement gâchée par le refus de son mari par l’immigration.

« On demandait à mon mari : “pourquoi marier une femme qui pourrait être ta grand-mère”, témoigne-t-elle, émue. Pourtant, Céline Dion et Jeannette Bertrand, elles ont eu des maris plus vieux. »

Amour Photo courtoisie

Elle ne sait pas comment convaincre les agents du gouvernement que sa relation est réelle et l’amour authentique. Pour IRCC, il est clair que son dossier a le profil d’une fraude d’immigration.

« Quand tu as trouvé la personne avec qui tu es bien, tu le sais. Les Québécois ne savent plus s’investir. Karim, c’est ce qu’il veut, prendre soin de moi. Mes amies sont toutes contentes pour moi », explique la femme divorcée et mère de trois enfants dans la fin vingtaine.

Après une demande refusée de parrainage et un appel rejeté, la facture des six années de relations lui revient chère. Très chère.

Vivant avec moins de 20 000 $ par an de ses prestations de fonds de pension et d’assurance invalidité pour un diagnostic de fibromyalgie, elle calcule avoir dépensé plus de 50 000 $ pour son couple, incluant le dossier d’immigration et six voyages en Tunisie.

« Je suis rendue au bout. Je ne fais aucune sortie. Je n’ai plus assez d’argent pour aller chez le dentiste. Je ne peux plus me payer mes médicaments », raconte-t-elle.

Elle implore le fédéral de laisser son conjoint venir au Canada au moins six mois, le temps de prouver, selon elle, que le mariage n’est pas « pour le papier ».

Le Journal n’a pas pu joindre son conjoint en Tunisie. Dans un courriel, IRCC nie avoir fait une quelconque erreur.

Ottawa veut leur éviter d’être arnaqués