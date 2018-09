Kotkaniemi plus confiant

Timide lors de la confrontation face aux Sénateurs, Jesperi Kotkaniemi est lentement sorti de sa coquille. Sa plus grande confiance avec la rondelle lui a permis de mettre la table à quelques belles entrées de zone, dont l’une a mené au but de T.J. Melancon. De plus, il s’est servi de sa vitesse pour effectuer quelques replis défensifs efficaces. Le jeune a du potentiel. À lui de l’exploiter.

Ils se sont illustrés

Jesperi Kotkaniemi

Centre | Beaucoup plus dégourdi que lors du premier match. Il a gagné en assurance.

Michael Pezzetta

Ailier | Il est celui qui a démontré le plus de combativité chaque fois qu’il a sauté sur la patinoire.

William Bitten

Ailier | Impliqué dans les batailles pour l’obtention de la rondelle. Il a fait preuve de beaucoup de combativité.

Cale Fleury

Défenseur | Patineur fluide, bonne relance. Peut être robuste à ses heures.

Joël Teasdale

Ailier | Très solide autant avec ses épaules qu’avec sa vision du jeu.

Ils devront faire plus

Lukas Vejdemo

Centre | Avec trois saisons dans la Ligue de Suède, il est celui qui possède la plus vaste expérience professionnelle. Pourtant, il ne ressort pas du lot.

Michal Moravcik

Défenseur | Sa lecture du jeu n’est pas à point et il manque de hargne.

Jeremiah Addison

Ailier | Tout simplement invisible. Rarement impliqué dans le jeu.

Allan McShane

Centre | Trevor Timmins parlait d’un joueur talentueux. Il faut croire que l’attaquant ne s’est pas encore dégêné.

Antoine Waked

Ailier | Il n’a pas connu un mauvais match, mais il devra faire preuve de plus de discipline.