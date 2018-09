La nouvelle famille Daraîche

Paul Daraîche a toujours été un homme de famille. Et il le démontre à nouveau sur son nouvel album, Ma maison favorite, qui paraîtra vendredi. Pour la première fois sur disque, l’artiste country chante avec trois de ses enfants.

Pendant des décennies, Paul Daraîche a parcouru le Québec avec ses sœurs au sein de la famille Daraîche, considérée comme « la famille royale du country ». Maintenant, le chanteur est en voie de prolonger la tradition avec ses enfants.

« C’est une deuxième édition ! dit-il en riant. Ça faisait longtemps que je rêvais de faire un duo avec chacun de mes enfants sur un album. »

Dans les faits, trois de ses quatre enfants participent au nouveau disque. Katia, 44 ans, Émilie, 27 ans, et Dan, 26 ans, ont chacun enregistré une chanson en duo avec leur père. Il n’y a que Mathieu qui est absent. Il ne gravite pas dans le monde de la musique.

« Mes deux plus jeunes, Émilie et Dan, chantent déjà deux chansons chacun dans mon spectacle, dit Paul. Le monde apprécie vraiment ça. Pour le nouvel album, on se disait qu’on allait enregistrer de nouvelles chansons avec eux. Ils étaient prêts. »

La pièce, Mon gars, que Paul Daraîche chante avec son fils, a été écrite par un jeune artiste encore inconnu, Alexandre Boies. « J’ai reçu un CD démo de son ami qui s’est arrêté à mon chalet pour me le donner. Ses chansons sont magnifiques. »

Je serai près de toi, en duo avec sa fille Émilie, a été écrite par Mario Pelchat. Cœur ouvert, yeux fermés, en duo avec sa fille Katia, qui est atteinte de cécité, est une composition commune de Luc De Larochellière et Andrea Lindsay.

« Ce sont trois chansons touchantes, dit Paul Daraîche. Et l’enregistrement en studio avec eux a été très spécial. »

Tournée familiale

Les trois enfants Daraîche devraient accompagner leur père pour l’imposante tournée qui s’amorcera cet automne. Même la femme du chanteur, Johanne, accompagne le groupe sur la route.

« C’est elle qui vend ma marchandise aux spectacles, dit Paul Daraîche. Elle rencontre les gens dans le hall d’entrée des salles. Quand Kevin Parent avait vu ça, il n’en revenait pas. “Je suis en train d’apprendre d’un vieux”, avait-il dit. (rires) »

Pourquoi la famille est-elle si importante pour Paul Daraîche ? « Ce sont des valeurs qui sont vraiment country et gaspésiennes, répond-il. Mes enfants m’ont toujours accompagné partout, dans les festivals, les tournées, les salles. Je ne me suis jamais ennuyé de ma famille, parce qu’elle est toujours avec moi. »

Paul Daraîche lancera Ma maison favorite mardi soir, au Festival de Saint-Tite. L’album sera offert sur le marché vendredi. Pour les détails : facebook.com/PaulDaraiche.