La routine santé d'Hugo Girard

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Sacré l’homme le plus fort au Canada de 1999 à 2004, Hugo Girard n’a pas levé le pied sur l’entraînement depuis qu’il a pris sa retraite des compétitions, en 2008. Encore aujourd’hui, il s’entraîne en salle six jours sur sept. « C’est quand même assez facile pour moi. Oui, ça demande une bonne discipline et une éthique de vie assez serrée, mais pour moi, l’entraînement est une priorité », affirme l’homme fort de 46 ans.

Celui qui anime notamment les émissions Les Rénos d’Hugo et Fou du BBQ, admet toutefois se lever très tôt pour arriver à conjuguer ses deux passions. « Je m’entraîne en salle, je fais environ 40 minutes de cardio et 50 minutes de musculation. J’ai une certaine image, qui est un peu ma marque de commerce, et c’est ce que je veux garder », mentionne-t-il.

As-tu un objectif d’entraînement ?

L’ancien homme le plus fort du monde a toujours eu d’importants objectifs d’entraînement. Aujourd’hui, Hugo Girard n’a pas d’objectif précis, mais garde une routine « très intense » pour conserver ses qualités athlétiques. « J’ai de hauts standards et j’essaie de les maintenir. Je veux être plus que juste en forme », indique-t-il.

Photo courtoisie

Le dépassement de soi prévaut largement sur les trophées et les médailles, affirme-t-il. « La journée où j’ai été le champion du monde, j’ai compris que je pouvais être meilleur. Ce n’est pas le fait de remporter qui fait de toi le meilleur, c’est d’exploiter ton plein potentiel », estime-t-il.

Comment restes-tu motivé à l’entraînement ?

Hugo Girard s’entraîne depuis l’âge de 12 ans. Pour lui, l’entraînement fait partie intégrante de sa vie. « M’entraîner a toujours été une façon de gérer mon stress et une façon de m’évader. Lorsque je ne m’entraîne pas, je me sens mal. Je suis accro au niveau de confort et de satisfaction que me procure l’après-entraînement », affirme-t-il.

Quels sont tes trucs pour bien manger ?

L’ancien homme fort a un régime très strict, qui se compose essentiellement de riz, de légumes et de viande. Ses portions sont calculées et très généreuses, mais proportionnelles à son poids et à sa dépense énergétique, indique-t-il. Pour déjeuner, Hugo Girard avale six œufs, un avocat et une tasse et demie de riz. Ses dîners et ses soupers sont la plupart du temps composé de 300 grammes de viande et de deux à trois tasses de légumes. « Je ne suis pas très compliqué et j’ai cette chance d’être capable de manger sensiblement toujours la même chose et de toujours trouver ça bon », mentionne-t-il.

Quelle est ton adresse santé à Québec ?

Photo courtoisie

Lorsqu’il passe par Québec, l’homme fort originaire de la Côte-Nord s’arrête au Méga Gym, pour s’entraîner.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Photo courtoisie

Mis à part l’entraînement en salle, Hugo Girard apprécie aller marcher avec ses deux chiens.