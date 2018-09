L’avenir de l’Impact

Quand il est question de l’Impact de Montréal, on pense bien entendu aux Ignacio Piatti, Saphir Taïder ou Samuel Piette et à l’équipe qui évolue dans la Major League Soccer.

Beaucoup de gens ignorent toutefois que l’Impact, c’est beaucoup plus que ça. Entre autres, que l’organisation possède sa propre école de soccer, l’Académie, qui lui sert ni plus ni moins de fabrique d’athlètes et d’entraîneurs locaux dans l’espoir que ceux-ci soient promus un jour chez les professionnels.