Le Nord du Québec à l’agonie

En agissant comme il le fait dans le dossier de la transition pour aider l’industrie de la pourvoirie et du transport de brousse avec la fin de la chasse au caribou, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, prouve hors de tout doute qu’il n’a pas conscience de ce qui se passe dans le Nord.

Nul doute que la sortie de cet homme reconnu pour ses positions modérées démontre dans quelle situation de chaos le gouvernement laisse les entrepreneurs. Ils ont tout risqué pour bâtir le Nord et le développer non seulement pour eux, mais aussi pour les différentes communautés autochtones qui y résident.

Des hommes comme Albert Fortier, Gerry Poitras, Henri Culos, Louis Valcourt, les frères Jacques et Guy Prud’homme, Robert Threlfall et Jean-Claude Tremblay, celui qui a créé Air Saguenay, sont ces hommes qui ont tout risqué pour faire du Nord du Québec une région prospère au fil des ans. Ils ont investi des millions. Ils en ont fait une destination reconnue mondialement.

Dans les années 1980, le chiffre d’affaires des pourvoiries du Nouveau-Québec était supérieur à celui de toutes les autres pourvoiries du Québec réunies. C’est par milliers que les chasseurs et les pêcheurs allaient dans cette région pour découvrir cette nature très spéciale qu’est la toundra, avec ses rivières magiques.

Cela a eu un effet direct sur l’alimentation en denrées fraîches et diverses dont les pourvoiries avaient besoin et qui profitaient aux communautés présentes sur le territoire, dans une partie du Québec où, sans pourvoirie, tout aurait été plus difficile à se procurer.