Le week-end culturel de Jean-Philippe Perras

Quel est le spectacle à ne pas manquer?

Photo courtoisie, Bonjour PR

J’ai très hâte de voir la pièce, Bonjour, là, Bonjour de Michel Tremblay. À l’École de Théâtre, on a beaucoup étudié cet auteur et j’en ai même déjà joué, donc de pouvoir voir une de ses pièces, c’est toujours une belle occasion. En plus, la pièce sera mise en scène par Claude Poissant, une première pour lui. C’est un metteur en scène que j’aime vraiment beaucoup et, en plus, on compte une belle distribution dont, Mylène Mackay, Francis Ducharme, Sandrine Bisson, Annette Garant, Diane Lavallée, Gilles Renaud et Geneviève Schmidt. La pièce prendra l’affiche le 7 novembre au Théâtre Denise-Pelletier. C’est à voir !

Quel est le film qui vous a séduit ?

Photo d'archives, Constantin Film

Le film de la réalisatrice Lynne Ramsey, A Beautiful Day, (You Were Never Really Here) m’a beaucoup interpellé. L’histoire tourne autour d’un enfant qui déteste sa mère. Parallèlement, on cherche à démanteler un réseau de prostitution juvénile. C’est un sujet très délicat et très sensible, mais c’est tellement bon et troublant. Le travail de la réalisatrice est extrêmement touchant.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie

J’attends impatiemment la deuxième saison de la série, Big little lies avec Nicole Kidman qui est aussi l’une des productrices. Les personnages n’ont aucun bon sens, mais quelle chance d’avoir à défendre ce genre de rôle pour un acteur. C’est une série où la nature est très présente offrant des images et des paysages saisissants à couper le souffle. J’ai aussi beaucoup aimé suivre la série The Crown. Ce sont deux séries où les scénarios sont excellents.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

Photo d'archives

Je viens tout juste de télécharger l’album All Things Must Pass de George Harrison que j’aime vraiment beaucoup. C’est un vieil album, mais c’est à découvrir pour ceux qui comme moi aiment les Beatles. L’album compte deux disques donc, beaucoup de plaisir. Chaque chanson a son histoire et on peut s’attarder sur chacune d’elle. My Sweet Lord est très certainement ma favorite. Les paroles m’interpellent. Tout l’album est incroyable !

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo Agence QMI, Ghyslain Lavoie

J’admire le comédien Benoît Gouin avec qui je joue dans la série, L’heure Bleue. Ç’a été pour moi une superbe rencontre. J’ai été impressionné par la simplicité et le professionnalisme de cet homme. Sur le plateau, il incarne la douceur, porté par la gentillesse et la bienveillance envers tout le monde. Il est drôle et vif et surtout d’une grande disponibilité. C’est sa grande qualité. En plus, on a un réel plaisir à travailler avec lui. À travers son jeu, on retrouve une très grande sobriété et de l’authenticité, c’est un très grand acteur. En fait, j’admire autant l’homme que l’acteur.

On suit Jean-Philippe Perras