Les Saguenéens s’amusent face au Drakkar

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi ont conclu leur calendrier préparatoire sur une bonne note défaisant le Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 6-3, dimanche après-midi devant plus de 1600 spectateurs réunis au Centre Georges-Vézina.

Les favoris de la foule ont vu le Drakkar prendre les devants assez tôt dans le match lorsque Nathan Légaré a marqué son troisième but de la pré-saison alors qu’il y avait sept minutes de jouées en première période.

Les Saguenéens ont toutefois riposté trois minutes plus tard quand leur nouvelle acquisition, Jesse Sutton, a fait dévier le disque derrière le gardien des visiteurs, Kyle Jessiman. Ce but a semblé donner des ailes aux Sags qui ont ensuite vu Mathieu Desgagnés et Morgan Nauss toucher la cible afin de les aider à retraiter au vestiaire avec une avance de 3-1.

La troupe de Yanick Jean a continué sur sa lancée lors du troisième vingt générant plusieurs chances de marquer. À force de tourner autour du filet de Jessiman, les Sags ont vu leurs efforts porter fruit quand Félix-Antoine Marcotty a accepté la belle remise de Hendrix Lapierre pour mettre la marque à 4-1.

Par la suite, le Drakkar a réduit l’écart à deux buts grâce au défenseur Jérémy Michaud qui avait appuyé l’attaque lors d’un avantage numérique. Sauf que quelques minutes plus tard, Mathieu Desgagnés marquait à deux reprises pour réaliser son tour du chapeau.

À ce moment, le match semblait hors de portée pour les hommes de Martin Bernard, mais Jordan Martel a ajouté une lueur d’espoir en marquant en fin de match, mais ce ne fut pas assez pour compléter la remontée.

Un travail d’équipe

Au terme de la rencontre, les joueurs des Saguenéens célébraient haut et fort en plus d’avoir un large sourire accroché aux lèvres. Grâce à cette victoire, les Sags ont prouvé qu’ils étaient prêts pour le début de la saison.

«Tout le monde a bien joué. Notre gardien a fait de gros arrêts pour nous en première période pour nous garder dans le match. On a donné trop de chances de marquer à notre goût, mais par la suite, on a généré de belles choses offensivement. Il y a beaucoup de positif à retenir de ce match », a analysé l’entraîneur-chef et directeur gérant des Saguenéens, Yanick Jean.

Les Saguenéens débuteront leur saison le 21 septembre prochain alors que le Drakkar de Baie-Comeau sera de nouveau de passage au Centre Georges-Vézina.