Lutte aux changements climatiques: Québec Solidiare cesserait de contribuer au Fonds des générations

Québec solidaire cesserait de verser de l’argent au Fonds de génération et utiliserait ces sommes dans la construction d’ «infrastructures vertes» afin de s’attaquer à la «dette environnementale».

C’est notamment ce qu’indique le cadre financier global de la formation politique, rendu public dimanche.

Ainsi, les 12,5 milliards $ que verse normalement au Fonds des générations un gouvernement au cours de son mandat seraient utilisés pour financer les infrastructures prévues au Plan de transition économique dont la somme s’élève pratiquement au même montant.

«Mettre en place des infrastructures pour opérer une transition économique et énergétique et s’attaquer, enfin, à la dette environnementale, voilà une vraie façon de prendre soin de notre monde, en particulier les plus jeunes qui seront confrontés à la crise climatique si rien n’est fait d’ici là», a expliqué la porte-parole de QS, Manon Massé, par communiqué.

Le parti de gauche assure que la dette publique du Québec «n’est pas préoccupante», tandis que «la crise climatique doit être la préoccupation centrale de tous les gouvernements».

Quant aux sommes déjà cumulées dans le Fonds des générations, elles seront préservées, a fait savoir QS.

Présentement, le Fonds des générations est un fonds affecté exclusivement au remboursement de la dette du Québec.