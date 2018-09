Semaine 3 de la campagne électorale : le bilan de nos Spin Doctors

Chaque semaine, pendant la campagne, nos Spin Doctors issus de chacune des quatre grandes familles politiques nous proposent leur amusant bilan personnel des derniers jours.

***

Steve E. Fortin

Le gagnant : Quito Maggi, PDG de la firme de sondages Mainstreet qui sort tellement d’enquêtes d’opinion pour l’élection en cours que ce dernier en arrive même plus à les référencer sur son compte Twitter. Son association avec Groupe Capitales Médias semble très prolifique. Ce sondeur réussit à prendre plus de place que les politiciens eux-mêmes.

La perdante : la mairesse de Pointe-aux-Trembles ET candidate de la CAQ qui fait exploser le détecteur de cynisme. Vendredi dernier, celle-ci était de l’annonce de la CAQ dans son comté... avec son chef de cabinet de la mairie ! Donc, non seulement est-elle toujours payée par les taxes municipales pour faire campagne au provincial, son personnel de la ville, payé aussi par des fonds publics, l’assiste dans sa campagne.

Le bon coup : sans l’ombre d’un doute, cette lettre de Jean-François Lisée a un militant déçu. Tout simplement génial.

Le mauvais coup : Radio-Canada et sa plainte frivole de plagiat contre une publicité électorale du Parti québécois en lien avec son émission « À la semaine prochaine ».

La surprise : apprendre que l’autobus des médias de Québec solidaire est déserté par les médias.

Thématique de la semaine : la dénonciation par plusieurs intervenants écologistes de l’absence de ce thème capital au sein de la campagne électorale. Du coup, ce thème s’est, un peu, imposé. Une démarcation claire s’établit entre PQ-QS d’un côté et CAQ-PLQ de l’autre...

L’élément cocasse de la semaine : Manon Massé qui cherche son « spécialiste des chiffres » en pleine conférence de presse sur le dévoilement de son plan visant à jouter 38 stations de métro ! Le gagnant

***

Stéphane Lessard

Les gagnants : ironiquement, les immigrants. Peut-être qu’à force de se faire casser du sucre sur le dos, vont-ils cesser d’être vus seulement comme de la main-d’œuvre bon marché, mais des êtres humains qui ont choisi de venir vivre au Québec. Catherine Dorion de QS l’a très bien exprimé dans un débat télévisuel plus tôt cette semaine.

Le perdant : François Legault a perdu des plumes dans les sondages, a malhabilement relancé le débat sur l’immigration et présenté un cadre financier durement et justement critiqué par ses adversaires et les commentateurs. Une autre semaine pas facile pour le chef de la CAQ

Le bon coup : QS qui réussit à transformer une mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Les médias désertent le bus de tournée, mais des influenceurs web y prennent place. Tout le monde a reconnu la bonne idée. On reconnaît aussi de plus en plus que QS est le seul parti à parler d’environnement.

Le mauvais coup : Legault incapable de chiffrer ses engagements pour la ville de Québec. Mention spéciale au changement de cap de la CAQ qui ne compte plus sur le milliard des salaires des médecins dans son cadre financier.

La surprise : l’appel au vote stratégique de François Legault, aussi tôt dans la campagne. Sent-il le tapis lui glisser sous les pieds avec les derniers sondages défavorables qui lui font perdre quelques points, voire même la majorité qu’on lui imputait ?

La cocasserie : les politiciens qui s’affichent avec des mascottes. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour quelques clics de plus ? Le Sac de Chips a même trouvé le champion candidat adorateur de mascottes.

***

Benjamin Bélair

Le gagnant : François Legault, qui a repris l’initiative en relançant le débat de fond sur un enjeu fondamental pour l’avenir du Québec, l’immigration.

Le perdant : Lisée, coincé entre la CAQ et le PLQ dans le débat sur l’immigration.

Le bon coup : le soutien de la CAQ envers les Maisons Gilles-Carle qui ont pour mission d’offrir du répit pour les proches aidants.

Le mauvais coup : Gertrude Bourdon qui contredit Gaétan Barette dans un débat et qui se fait ensuite corriger par Philippe Couillard.

La surprise : le retour du vice-président de la caisse de dépôt Christian Dubé en politique pour la CAQ et l’arrivée de Louis Lemieux dans Saint-Jean.

L’évènement cocasse : impossible de passer à côté de la citation de l’attaché de presse de la CAQ : « Le nain a été payé et bien traité. »

***

Marie-Eve Doyon

Le gagnant : Québec solidaire. Pendant que Le PLQ, le PQ et la CAQ ont eu du fil à retordre avec des candidatures, Québec solidaire continue sa campagne sans être ennuyé pas de tels dossiers.

Le perdant : le Parti Québécois. Jean-François Lisée faisait une excellente campagne jusqu’à ce qu’il perde près de 5 jours à cause du dossier de conduite avec les facultés affaiblies de Guy Leclair.

Le bon coup : invitation de Québec solidaire aux blogueurs et influenceurs afin qu’ils montent dans son autobus des médias. Excellente déclinaison du slogan « Populaire » que de donner la parole au peuple, sans conditions.

Le mauvais coup : l’explication de la CAQ à propos de ses annonces non chiffrées pour la région de Québec. Comme l’éthique à 2 vitesses, la CAQ sort maintenant le concept de l’exactitude budgétaire à 2 vitesses.

La surprise de la semaine : l’appel prématuré de François Legault au vote stratégique. Cette tactique est habituellement employée beaucoup plus tard en campagne. Cet appel laisse croire que la CAQ aurait des informations qui lui indiquent que sa victoire est de moins en moins certaine.

L’élément cocasse de la semaine : la distribution de pogos par Manon Massé, autodérision bienvenue dans cette campagne parfois déprimante.