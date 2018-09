Spike Lee de retour cet automne au Festival international du film black de Montréal

Le légendaire réalisateur afro-américain Spike Lee sera pour une troisième fois invité d’honneur au Festival international du film black de Montréal qui tient sa 14e édition cet automne.

L’organisation du festival en a fait l’annonce dimanche en dévoilant sa programmation 2018.

Le réalisateur de «Do the Right Thing», «Malcolm X» et «BlacKkKlansman» donnera le 26 septembre au Cinéma Impérial de la rue De Bleury «une conférence intime où les festivaliers auront l’occasion d’entendre le réalisateur oscarisé discuter de son parcours et donner son point de vue sur la diversité d’aujourd’hui». L’actrice, réalisatrice et entrepreneure Fabienne Colas, qui est aussi la présidente-fondatrice du festival, agira en tant que modératrice au cours de cette soirée.

«Nous sommes heureux et honorés de ce grand retour de Spike Lee au Festival, pour une 3e fois, qui témoigne de son grand soutien au FIFBM – un autre grand coup pour Montréal. Spike Lee est un pionnier, une source d’inspiration et de motivation pour toute une génération, a déclaré Mme Colas dans un communiqué accompagnant l’annonce de la programmation et de la présence de M. Lee. Son engagement envers le cinéma indépendant, son courage, sa détermination et son militantisme pour la justice sociale font une vraie différence dans un monde qui trop souvent tend à nous réduire au silence.»

La 14e édition du Festival international du film black de Montréal se déroulera du 25 au 30 septembre, avec, au programme, 72 films provenant de 25 pays. Le film «Obey» de Jamie Jones sera présenté en ouverture, alors que «Dead Women Walking» de Hagar Ben-Asher a été retenu comme film de clôture du festival.

Les organisateurs présentent une nouveauté cette année, soit un programme jeunesse «qui veut inspirer et éduquer les enfants à travers la découverte du cinéma, de l'animation, du récit et plus encore à l’Histoire des Noirs et des réalités auxquelles font face des communautés noires». Par ailleurs, le Black Market du FIFBM revient cette année avec divers ateliers et classes de maître pour la relève du septième art.