Un match de rêve pour son deuxième départ en carrière

Dan Basambombo a disputé le match de sa carrière, samedi, face aux Carabins de l’Université de Montréal.

Le secondeur intérieur du Rouge et Or de l’Université Laval a réussi 11 plaqués solos, dont deux pour des pertes, et deux sacs, en plus de provoquer un échappé. À seulement son deuxième départ en carrière, Basambombo était partout sur le terrain.

« Dan a connu un match extraordinaire, a louangé l’entraîneur-chef Glen Constantin. Il commence à jouer comme on pensait qu’il pourrait le faire quand nous l’avons recruté. On aime son intensité et sa production. Ça fait longtemps qu’on n’a pas obtenu une production comme ça d’un secondeur intérieur. »

« Il n’a pas les connaissances techniques des autres joueurs de troisième année, mais ses qualités athlétiques et sa compréhension compensent, de poursuivre le pilote de Laval. Il est le meilleur ou dans le Top 3 de nos joueurs dans les tests physiques. »

À sa troisième saison, le secondeur n’est pourtant âgé que de 21 ans depuis mai dernier, lui qui a disputé son football scolaire à Ottawa.

« Au Québec, il serait à sa troisième année au cégep, a indiqué Constantin. Des athlètes de sa trempe, il n’y en a pas tant que ça qui sortent du cégep. Il n’a toutefois pas le bagage d’un cégépien, ce qui explique que son développement est plus long. Son développement peut paraître long pour certains, mais il faut comprendre son cheminement. »

« C’est assez drôle, j’ai l’impression d’avoir fait mon cégep à l’Université Laval, de renchérir le secondeur natif du Congo. Cela a pris du temps, mais j’ai joué au niveau que je voulais. J’étais prêt pour ce moment. J’ai eu de bonnes performances, mais c’est grâce à mes coéquipiers. L’attente a été longue, mais je veux avoir un impact et laisser ma marque à Laval. »

« Prêt à n’importe quoi » pour aider

L’an dernier, Basambombo avait vu de l’action comme ailier défensif. Il a proposé ses services aux entraîneurs lors du camp. « Parce que nous avons peu d’ailiers, j’ai apprécié qu’il pense à l’équipe, a raconté Constantin. Il nous offrait ses services en cas de besoin tout en continuant aussi de jouer comme secondeur. Pour son développement, il est préférable qu’il ne joue qu’à une position. »

« Je suis prêt à n’importe quoi pour aider l’équipe, de renchérir celui qui est déménagé à Ottawa à l’âge de neuf ans. Je me suis aligné comme ailier défensif à Montréal dans certaines formations pour mettre de la pression sur le quart-arrière. Je suis un secondeur et ça me tient à cœur de performer à ma position, mais je respecte les décisions des entraîneurs. »

Blessé au camp d’entraînement, Basambombo a raté le match présaison et n’était pas partant lors du match d’ouverture à Sherbrooke. Il a toutefois obtenu son premier départ en carrière lors de la visite des Stingers de Concordia.

« Il y a de la compétition chaque semaine, a indiqué Constantin. Frédéric Pongo fait de belles affaires et Marc-Antoine Varin pourrait revenir au jeu contre McGill. »

Une blessure qui a fait frissonner les deux camps

La grande rivalité entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal s’est estompée quand Arnaud Gendron-Dumouchel a subi une affreuse blessure au premier quart, samedi.

Le bloqueur des Bleus a subi une dislocation complète de la cheville droite quand un joueur du Rouge et Or lui est tombé dessus. Il est parti en ambulance sous les applaudissements des amateurs qui remplissaient le CEPSUM.

« C’est très triste, a souligné l’entraîneur-chef des Carabins Danny Maciocia. Arnaud a été un choix de quatrième ronde des Blue Bombers au dernier repêchage et j’espère qu’il sera en mesure de revenir au jeu. »

« Même si c’est la plus grosse rivalité au Canada, tu ne veux pas voir un jeune homme souffrir comme ça, de renchérir son homologue Glen Constantin. Ce fut une douche froide pour tout le monde. C’est difficile pour les joueurs de retourner sur le terrain après avoir vu une telle scène. »

Dimitri Morand compatissait avec son coéquipier. « C’est difficile de voir un joueur qui se donne corps et âme au programme se blesser de la sorte, a exprimé le pivot de deuxième année. À sa cinquième saison avec l’équipe, Arnaud a raté son premier entraînement cette semaine en raison d’un cours. »

Mauvais souvenir

La blessure du géant du 6 pi 9 po et 318 lb avait malheureusement des airs de déjà-vu pour les Carabins.

Le 9 septembre 2017, dans un autre duel face au Rouge et Or, le demi de coin étoile Zacary Alexis avait subi une horrible blessure à un genou alors qu’il couvrait un adversaire dans la zone des buts.