Un tournage télé chaud, chaud, chaud

L’été de canicule a passablement alourdi le tournage des Honorables, une série à suspense du Club illico avec Patrick Huard et Macha Grenon.

En entrevue au Journal quelques jours avant de compléter les tournages du thriller en 10 épisodes relatant le parcours un juge qui cherche à venger la mort d’un de ses enfants, Patrick Huard ne manque pas d’anecdotes pour illustrer combien la chaleur a joué les trouble-fête au cours des trois derniers mois. L’acteur raconte avoir terminé de jouer certaines scènes en nage, non seulement parce qu’elles étaient intenses émotivement, mais parce qu’elles étaient filmées à des températures approchant les 48 degrés Celsius. Pas toujours facile de rester concentré quand une petite armée de personnes munies d’éventails nous éponge le front juste avant qu’on entende : « Action ! »

« C’était très difficile, indique Patrick Huard. C’était dur sur l’énergie. Surtout quand tu fais de grosses journées de travail. Pour une scène de bataille, on changeait ma chemise entre chaque prise tellement il faisait chaud ! »

Le réalisateur Louis Choquette (19-2, Mirador) a également été obligé de découper des séquences en blocs de 30 secondes pour éviter qu’un ruissellement de sueur vienne compliquer le montage en postproduction.

Heureusement, ces considérations sont chose du passé en cette magnifique — et étonnamment fraîche — journée de septembre. Installés au cœur d’un quartier cossu de Saint-Bruno-de-Montarville, à 20 minutes du centre-ville de Montréal, où s’est tenu le reste du tournage, Louis Choquette et son équipe respirent plus librement, même s’ils maintiennent une vitesse de croisière élevée.

Thriller émotif

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Écrite par Jacques Diamant (Toute la vérité), la série Les honorables brosse le portrait de Ludovic et Lucie Dessureaux (Patrick Huard et Macha Grenon), un couple de juges qui assistent impuissants au procès du présumé meurtrier de leur plus jeune fille (Myriam Gaboury). L’acquittement les entraînera — avec leurs deux autres enfants (Mylène Mackay et Olivier Gervais-Courchesne) — dans une spirale aussi infernale que dangereuse.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

« C’est un thriller touchant, indique Louis Choquette. On n’est pas uniquement dans l’action. »

« D’habitude, on suit les enquêteurs, mais ici, on suit la famille, poursuit Patrick Huard. Ça rend les choses beaucoup plus émotives. À travers des moments de grand suspense, les gens vont avoir la larme à l’œil. »

Un « carburant »

Macha Grenon, qui s’est teinte en blonde pour incarner une puissante juge au criminel, a accepté de jouer dans Les honorables pour avoir la chance de travailler non seulement avec Louis Choquette, mais aussi avec l’ensemble du casting, qui comprend également Sylvain Marcel.

« Ce sont tous des artistes qui m’inspirent, souligne la comédienne. J’ai vécu quelque chose de très intense avec eux. Ils ont été mon carburant. »

Pour sa part, Patrick Huard ne tarit pas d’éloges envers sa partenaire de jeu. « Macha, c’est une merveille. Elle est généreuse, smooth, ricaneuse et passionnée par ce qu’elle fait. C’est un bonheur de danser avec elle. »

►Les honorables atterrira sur Club illico cet hiver.