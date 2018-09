Une autre journée de grève lundi à la SAQ

Les Québécois pourraient se buter à des portes fermées s’ils souhaitent se procurer du vin ou des spiritueux lundi, alors que les employés de magasins de la Société des alcools du Québec (SAQ) seront à nouveau en grève à travers la province.

Il s’agira d’une troisième journée de grève pour les syndiqués de la société d’État, après les débrayages du 17 juillet et du 22 août.

L’action syndicale a été annoncée par le biais d’une vidéo publiée sur la page Facebook du Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ).

« On est rendu au moment où on met de la pression. On a des journées de grève en banque. On les a fait voter pour la situation qu’on vit actuellement », a affirmé Simon Mathieu Malenfant, qui siège au comité de négociation des employés, en annonçant la tenue de cette nouvelle journée de grève.

Le Syndicat avait déjà fait part de sa volonté d’accentuer la pression sur l’employeur en faisant l’impasse une fois par semaine d’ici la fin septembre.

« Cette semaine, on a tenu un peu la ligne dure. Pour nous, ce n’est pas une option de faire des reculs dans nos conditions de travail pour avoir des augmentations de salaire, qui en plus dans ce cas-ci sont faméliques », a signifié la présidente du syndicat Katia Lelièvre.

« Si ce qu’ils nous mettaient sur la table était bon, on signerait. On ne négocie pas pour le plaisir », a-t-elle insisté, accusant la partie patronale de colporter « des demi-vérités » pour que les syndiqués « n’aient plus confiance » en leurs représentants.

Le SEMB-SAQ compte quelque 5500 membres qui œuvrent dans plus de 400 succursales et dans les bureaux administratifs. Ils sont sans convention collective depuis plus de 20 mois.

Lors des deux dernières journées de grève, jusqu’à 75 succursales sont néanmoins parvenues à tenir boutique grâce à la présence de cadres dans les magasins.

Points de litige

Les demandes de la partie patronale portent notamment sur le « déplacement d’heures » de l’horaire de travail des employés permanents et sur le nombre minimal d’employés à temps complet et à temps partiel.

La SAQ souhaiterait faire travailler davantage les permanents les fins de semaine plutôt qu’en début de semaine.

Cette réorganisation aurait toutefois des conséquences, selon le syndicat, qui estime que la direction veut retrancher plus de 220 000 heures dans son réseau de succursales. Ces compressions se chiffreraient à plus de 7 millions $.

Le syndicat dit avoir identifié d’autres demandes de la société d’État à la table pour une somme de 22 millions $.