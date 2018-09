Une victoire morale

Les partisans éprouvés des Browns qui voient le verre à moitié vide diront que leur attaque fait encore pitié et que les dieux du football continuent de s’acharner sur eux. Ceux qui voient le verre à moitié plein diront que la planète NFL a enfin fini de traiter leur équipe avec dérision.

Après un seul match, bien qu’il soit difficile de réellement choisir son camp entre les optimistes et les pessimistes, le match nul de 21-21 des Browns face aux Steelers est ce qui se rapproche le plus de la fin apparente d’un interminable chemin de croix.

Après tout, c’était la première fois depuis le 24 décembre 2016 que les Browns ne perdaient pas. Bon, ils n’ont pas gagné non plus, sauf peut-être le respect, ce qui s’avère une grosse victoire en soi.

Vrai ! Certains préféreront se moquer du fait que les Browns n’ont pas su tirer profit de six revirements. D’autres rappelleront en se tapant sur les cuisses que le botteur Zane Gonzalez a échoué sur une tentative de placement de 43 verges en prolongation, comme si les Browns n’avaient pas le droit de gagner. Enfin, il y a ceux qui rigoleront en soulignant que l’attaque des Browns fait toujours aussi Browns...

Signes prometteurs

D’accord, mais au bout du compte, les Browns ont non seulement tenu tête, mais également ébranlé une équipe que plusieurs considèrent comme des candidats logiques au Super Bowl.

Denzel Ward, le quatrième choix au total du dernier repêchage, une sélection fort critiquée en avril dernier, a réalisé deux des trois interceptions aux dépens de Ben Roethlisberger. On a vu pire comme premier match, même si les receveurs des Steelers ont connu du succès.

L’ailier défensif Myles Garrett s’est montré tout simplement terrorisant avec deux sacs du quart en plus de forcer deux échappés.

Le nouveau venu Jarvis Landry, en captant sept passes qui ont compté pour 106 des 197 maigres verges aériennes de l’équipe, a démontré que les Browns misent sur un véritable receveur. Même Josh Gordon, qui n’a joué que dix matchs en quatre ans en raison de suspensions qui s’accumulent, a pris part à l’éveil collectif avec un spectaculaire touché.

Occasions ratées

Si l’attaque des Browns avait le moindrement profité des revirements générés à la tonne par la défensive et des positions avantageuses sur le terrain, la victoire serait bien plus que morale.

Un seul des six revirements des Steelers a abouti à des points au tableau pour les Browns, ce qui s’avère clairement être la différence dans ce match qui ne devait pas en être un.

Et encore une fois, Tyrod Taylor, qui a complété seulement 15 de ses 40 passes et qui semble plus efficace en improvisant à la course, a démontré qu’il ne sera pas la solution à long terme. Peut-être même pas à moyen terme. Baker Mayfield aura son moment plus tôt que tard.

Mais déjà, les Browns ont amené sur le terrain quelque chose qu’on ne croyait plus possible : une équipe de football. Et prometteuse à part de ça !

Gagnants

Ryan Fitzpatrick

La magie du barbu opère toujours. Les Bucs devaient être une catastrophe sans Jameis Winston, et avec quatre passes de touché plus un autre au sol, voilà que Fitzpatrick pourrait s’accrocher à son poste.

T.J. Watt

Les Steelers n’ont pas connu le résultat escompté, mais T.J. Watt, avec une récolte monstre de quatre sacs du quart, n’a rien à y voir. Ne l’appelez plus le frère de l’autre...

Andrew Luck

Oubliez la défaite ! Luck, après une saison sur la touche, a démontré l’étendue de son talent face aux Bengals, et les plus craintifs au sujet son épaule peuvent dormir tranquilles.

Les Ravens

Donc, toutes ces histoires voulant que Joe Flacco connaissait un camp du tonnerre étaient vraies ? Le quart-arrière a lancé trois passes de touché pour la première fois depuis 2016 et les nouveaux receveurs semblent convaincants.

Tyreek Hill

En plus de ses trois touchés, le missile a récolté 48 % des verges au total de l’attaque des Chiefs. Sur les retours de bottés, par les airs, au sol, le gars est une machine.

Perdants

Shawn Williams

Le plaqué à la tête du maraudeur des Bengals à l’endroit d’Andrew Luck est exactement le genre de coup que la NFL tente d’éliminer. Pour un joueur constamment pénalisé, l’éjection était méritée.

Jimmy Garoppolo

C’est sa première défaite, à son huitième départ comme quart-arrière en carrière, mais quelle défaite ! Trois interceptions et 45 % de ses passes complétées. Dur retour sur terre.

Les Saints

La saison dernière était-elle un mirage pour la défensive ? Ne sautons pas aux conclusions, mais donner 48 points, 26 premiers jeux et 529 verges, c’est un véritable désastre. Pour une équipe aspirante au Super Bowl, c’est un départ honteux.

Nathan Peterman

Après deux départs dans sa jeune carrière, le quart des Bills a lancé sept interceptions et complété 43 % de ses passes. Il jouerait avec des mitaines à four et il ne ferait pas pire.

Les Titans

Marcus Mariota a lancé deux interceptions avant de se blesser, un scénario tout droit tiré de 2017. C’est sans compter la perte du bloqueur Taylor Lewan et de l’ailier rapproché Delanie Walker. Au secours !