Vivre l’expérience du naturisme

Je vous avais écrit il y a un certain temps à propos de l’envie que mon mari avait d’accepter l’invitation d’un couple d’amis rencontrés lors d’un voyage dans le sud qui sont des adeptes de naturisme. Membres d’un club, ils ont tellement insisté pour qu’on aille que j’ai fini par succomber l’été dernier. Mon mari a adoré ça mais moi je n’ai pas aimé du tout. Je me sentais comme une pièce de viande étalée dans un marché public. Mais ce que j’ai détesté au plus haut point, c’est de voir les yeux de mon mari excité par tout ce qui s’étalait devant lui.

On est revenus de là tous les deux muets. Lui de bonheur et moi de dédain. Depuis, on n’a plus jamais reparlé de ça, à part un soir où il m’a dit que le couple d’amis lui ayant demandé si on allait revenir. Il voulait savoir ce que j’en pensais. J’espère que mon silence lui a donné sa réponse.

Anonyme

La meilleure façon de se faire entendre c’est en parlant. Et si vous souhaitez clore ce dossier de façon saine et claire, il faut exprimer votre malaise face à l’expérience vécue et votre non envie de récidiver. La parole est faite pour rendre compréhensible ce que l’on ressent.