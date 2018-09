DESROSIERS, Frère Robert, SG

(F. Édouard)



À l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 6 septembre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé Frère Robert Desrosiers, prêtre de la communauté des Frères de Saint-Gabriel.Pendant près de 20 ans, il enseignera successivement à Saint-Tite, à Sainte-Thérèse, à l'Orphelinat Saint-Arsène, à Sainte-Rose, au Juvénat de Saint-Bruno et au Scolasticat Saint-Gabriel.En 1971, il accéda au ministère presbytéral puis, de 1972 à 1978, il devient missionnaire "ad gentes" au Rwanda et en République Centrafricaine. Revenu au Canada, il rejoint la région de l'Abitibi (Malartic et Rouyn-Noranda) pour y exercer son ministère jusqu'en 2011. Par la suite, il se retira à la Maison Saint-Nicolas, à Montréal, puis, en 2016, il rejoindra ses confrères à Laval.Sincère gratitude à l'équipe soignante de la Résidence De La Salle des Frères des Écoles chrétiennes pour la qualité des soins reçus au cours des dernières années.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Réginald (feu Denise Beaudoin), Yolande, Raymond (Angèle Desrochers) et Jacqueline (Charles-Henri Plouffe); ses belles-soeurs: Ghislaine Paquin (feu Gérard) et Françoise Lafortune (feu Gaston); un beau-frère, Paul Venne (feu Marie-Jeanne); ainsi que plusieurs neveux et nièces.La dépouille mortelle sera exposée au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500, avenue Des Perron, Laval, le jeudi 13 septembre 2018, de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00; ainsi que le vendredi 14 septembre, à partir de 10h30, en l'église De La Visitation.Les funérailles auront lieu à l'église De La Visitation, 1847, boulevard Gouin Est, Montréal, le vendredi 14 septembre 2018, à 11h00.L'inhumation se fera au cimetière Jardins Urgel Bourgie, 2500, avenue des Perron, Laval (Québec).