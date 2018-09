DeGUIRE, Pierre-André



Le 8 septembre à Nominingue, entouré de son épouse, enfants et petits-enfants, André "PA", nous a quittés avec une valise remplie d'Amour pour son Grand Voyage, suite à une longue période de maladie et de défis à travers lesquels il a toujours fait preuve de courage et de résilience.PA laisse derrière lui de solides racines, avec des valeurs fortes et beaucoup de beauté. Son épouse, Michèle Thibodeau-DeGuire, et ses enfants, Caroline et Bernard, continueront d'embellir ce qu'il a construit avec tant de passion.Diplômé du Collège André-Grasset ('61) et des HEC ('68), André a porté de nombreux chapeaux, dont comptable agréé, entrepreneur et artisan.Les amis d'André sont invités à nous rejoindre et à partager leurs souvenirs le mardi 11 septembre, de 11h à 14h et de 15h à 20h, au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7www.dignitequebec.com 514-342-8000Des dons peuvent être faits à la Fondation Centraide du Grand Montréal, 493 rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, H3A 1B6.