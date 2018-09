25 choses que vous ne saviez peut-être pas pour les 25 ans d’In Utero

Souvent perçu comme la lettre de suicide de Kurt Cobain, l’album In Utero, sorti le 21 septembre 1993, n’a pas souffert des comparaisons avec son prédécesseur.

Après le succès planétaire instantané de Nevermind, le leader de Nirvana et consorts voulaient revenir à une formule plus dépouillée et à des guitares tonitruantes, histoire de se retrouver.

Montez le son et découvrez 25 faits inusités sur In Utero... 25 ans après sa sortie!