30 000$ d’équipement dérobés lors d’un voyage en Allemagne

OTTAWA | Un moment d’inattention peut coûter cher, surtout lorsqu’on travaille au gouvernement. Un membre d’une équipe accompagnant la ministre de l’Environnement l’a appris à ses dépens, lorsque des voleurs ont déguerpi avec deux bagages contenant plus de 30 000 $ d’équipement informatique.

Photo courtoisie Suspect

Le 15 novembre dernier, l’équipe des médias sociaux de la ministre Catherine McKenna se préparait à quitter son hôtel à Bonn, en Allemagne, pour assister à l’importante conférence COP23 sur les changements climatiques des Nations unies.

À 8 h 30, le chef des communications de l’équipe a déposé un sac à dos et une valise près de la porte de l’hôtel. Deux suspects ont alors profité d’un moment d’inattention de l’employé d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) pour dérober les sacs et s’enfuir dans une voiture, selon un communiqué de presse de la police de Bonn.

Photo courtoisie Suspect

Celle-ci a également publié une série de captures d’écran tirées des caméras situées dans l’hôtel, où l’on voit bien les deux suspects entourer les bagages de la délégation canadienne à côté des portes de l’immeuble.

MacBook Pro

Les sacs contenaient un ordinateur MacBook Pro d’une valeur de 4500 $, une caméra de marque Canon EOS 5D Mark IV de 4500 $, près de 9000 $ de lentilles de caméra et un appareil vidéo valant 2700 $, selon ce que rapportait le journal The Hill Times, hier.

Le responsable des sacs a vite remarqué les suspects qui déguerpissaient de l’hôtel avec le matériel destiné à faire la promotion de la ministre McKenna, de son travail et de la conférence sur les réseaux sociaux.

Grande-Bretagne

« Le vol n’est pas passé inaperçu, et la victime les a poursuivis. Les deux hommes sont alors montés à bord d’un véhicule routier et se sont enfuis », écrit la police allemande, en précisant que la voiture avait une plaque de la Grande-Bretagne.

Au moment de la publication du communiqué, le 20 novembre, les policiers n’étaient pas en mesure d’identifier les suspects.

Ni le cabinet de la ministre ni ECCC n’ont répondu aux questions du Journal. Selon The Hill Times, le matériel a été déclaré comme perdu au sein du gouvernement.