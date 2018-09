42 heures à Jupiter

JUPITER, Floride | Tous les Québécois ont entendu parler de Jupiter, cette ville chic de près de 65 000 habitants dans le comté de Palm Beach. C’est dans cette région qu’ont résidé pendant plusieurs années Céline Dion et sa famille.

Avec ses plages aux eaux turquoise, ses réserves naturelles, son phare du XIXe siècle et ses refuges animaliers, Jupiter a beaucoup à offrir !

VENDREDI

17 h | Enfin arrivé ! Photo courtoisie, The PalmBeaches Adossé au bord de l’eau, le Wyndham Grand Jupiter at Harbourside Place, ce magnifique hôtel de 179 chambres tout de blanc vêtu, allie le confort, le modernisme et l’élégance. De plus, il est à cinq minutes en voiture du Jupiter Lighthouse, ce phare qui fait la fierté de la ville !

►122 Soundings Ave, Jupiter, wyndhamhotels.com

Pour une expérience insolite et en pleine harmonie avec la nature, on peut aussi dormir dans un conteneur de la Headwater Eco Retreat / Jupiter, aux abords de la très belle Loxahatchee River, qui fait partie de la prestigieuse liste de la National Wild and Scenic River.

18 h | Cocktails tropicaux

Le Guanabanas est parfaitement approprié pour se la couler douce. Sur les lieux, on se croirait en plein cœur des tropiques tellement la forêt est touffue et le décor typique avec son bar tiki. On y vient pour déguster des cocktails et profiter de la vue sur l’Intercostal.

►960 N Hwy A1A, Jupiter, guanabanas.com

20 h | À table ! Photo courtoisie, Kim Seng À quelques minutes du Guanabanas se trouve un tout nouveau restaurant très couru, et pour cause ! Le 1000 North qui appartient, entre autres, à la légende du basketball, Michael Jordan. On y propose des plats raffinés dans une salle à manger vaste, splendide et chaleureuse en même temps. Et que dire de sa terrasse avec sa vue superbe sur le Jupiter Lighthouse ?

Une autre belle découverte est le restaurant Lynoras. Depuis 1976, cette entreprise familiale prépare de la cuisine italienne traditionnelle. Il faut dire que Raffaele et Maria ont créé un mariage parfait entre les plats traditionnels de l’Italie, qui ont fait leurs preuves, et de nouvelles recettes inspirées des produits locaux.

►1000 North U.S. Highway 1, Jupiter, 1000north.com

SAMEDI

8 h

Le Lazy Loggerhead cafe à Carlin Park est un petit resto tout simple, tenu par un couple hyper sympa. Depuis 21 ans, on y sert les meilleurs déjeuners de Jupiter dont leurs fameuses Ginger french toasts aux amandes, à s’en lécher les babines !

►6 Van Kessel Pkwy, Jupiter, lazyloggerheadcafe.com

10 h | Le phare de Jupiter Photo courtoisie, William A Leonard À coup sûr, il faut visiter le Jupiter Inlet Lighthouse, un phare historique construit en 1860, véritable emblème de la ville, campé sur un site enchanteur. Lors d’une visite guidée, on gravit les 105 marches pour découvrir un superbe panorama sur les environs.

Le Loggerhead Marinelife Center

Si vous aimez les tortues, visitez le Loggerhead MarineLife Center à Juno Beach. C’est un centre à but non lucratif de conservation des océans et de la réhabilitation des tortues. C’est ici, entre autres, que l’on soigne les tortues malades ou blessées. De grands bassins nous permettent de les apercevoir. Au menu également : des expositions et des programmes d’apprentissage uniques.

►14200 U.S. Hwy 1 Juno Beach, marinelife.com

Visite de l’île de Jupiter (Jupiter Island)

L’île huppée de Jupiter Island, où habitait Céline Dion, est à voir absolument ! C’est en empruntant Beach Road, un petit chemin à deux voies sur une quinzaine de kilomètres, que vous pourrez admirer de nombreuses résidences cossues et leurs somptueux jardins.

12 h

À cette heure-ci, vos tripes vous tenaillent sans doute, tournez-vous vers le Dune Dog Cafe, très prisé à Jupiter. On y vient pour son décor cool, funky, coloré qui plaira aux surfeurs dans l’âme. Mais également pour son menu varié à un prix plus qu’abordable.

►775 FL A1AAlt, Jupiter, dunedog.com

14 h | Opération maillot !

Pour surfer, on se rend à Jupiter Beach Park, situé au sud du bras de mer de Jupiter (Jupiter Inlet). Sur les lieux, on peut également pêcher de la jetée. Avec ses barbecues et ses aménagements pour pique-niquer, l’endroit plaît aux familles.

►1375 Jupiter Beach Road

Juno Beach Park Photo courtoisie, Kim Seng Le Juno Beach Park est couru pour son long quai (Juno Pier), duquel on peut pêcher, et sa plage à l’eau turquoise. De plus, la végétation y est particulièrement agréable, et ce qui ne gâte rien, elle est dépourvue d’édifices élevés.

►14775 U.S. Hwy 1, Juno Beach

Dubois Park

Saviez-vous qu’il existe un lagon à Jupiter ? Il se trouve précisément à Dubois Park, à proximité de la plage de Jupiter Beach Park. Avec son eau chaude et peu profonde, il a l’allure d’une pataugeoire ! D’ailleurs, avec son eau claire, on peut y pratiquer de la belle plongée en apnée.

►19075 Dubois Rd, Jupiter

19 h | Se restaurer

Le Little Moir’s Food Shack : les chefs locaux, formés par M. Moir lui-même, un Canadien, s’affairent devant vous à griller poissons et fruits de mer pêchés localement le matin même. On y offre des plats à faire rougir un grand chef, à des prix forts honnêtes.

21 h | C’est la fête

Quand l’hospitalière terrasse du Square Grouper Tiki Bar se remplit, l’ambiance est aussitôt à la fête et à la détente. On y vient également pour la musique live. À cela s’ajoutent le choix impressionnant de cocktails et la vue sublime sur l’anse de Jupiter (Jupiter Inlet).

DIMANCHE

10 h | Le Riverbend Park Photo courtoisie, Marie Poupart Le Riverbend Park, situé à Jupiter, est un site historique où l’on peut faire de la marche, du vélo ou du canot sur 2,70 km2 de paysages luxuriants. D’anciens dépôts de coquillages venant des Amé­­rindiens, le champ de bataille des guerres séminoles et un vieux moulin comptent parmi les points d’intérêt. Le parc offre 17 km de randonnée pour piétons et cyclistes, 11 km de sentiers équestres et environ 8 km à pagayer sur la rivière Loxahatchee. Un parc à découvrir absolument !