À propos de la colère

J’ai un fils de cinq ans qui fait des colères depuis sa naissance. Déjà bébé il pouvait hurler pendant de longues minutes si je ne lui donnais pas le sein assez vite à son goût. Puis il a conservé cette manière de réagir violemment dès qu’on ne faisait pas ce qu’il souhaitait. Mon mari qui est lui-même enclin à faire des colères s’est reconnu très vite dans ce petit garçon impatient, mais comme il n’a jamais rien fait pour régler son problème, il n’a rien à me proposer pour calmer notre fils quand sa colère gronde.

Comme je suis habituée à endurer mon mari quand il pète une coche, vous allez me dire que je devrais faire pareil avec mon petit garçon, mais j’aurais envie de trouver des moyens de lui éviter de devenir comme son père, et ainsi protéger son éventuelle future conjointe. Auriez-vous une lecture sur le sujet à me proposer?

Anonyme

Il existe un grand nombre de livres à ce propos sur internet, mais si j’en avais un seul à vous proposer ce serait « L’enfant en colère » du psychologue pour enfants Tim Murphy aux Éditions de l’Homme. Non seulement décrit-il en long et en large le phénomène, mais il propose aussi des pistes de solution.