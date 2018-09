Alegría sera de retour à Montréal en 2019

Nombreux sont ceux qui ont découvert le Cirque du Soleil via l’époustouflant Alegría.

Depuis sa première en avril 1994, Alegría a été présenté près de 6500 fois dans plus de 250 villes à travers le monde. L’esthétique excentrique des décors et des costumes, la bande sonore entraînante et la mise en scène soignée des numéros de cirque ont vite fait d’élever la production au rang de classique.

Au printemps 2019, le Cirque du Soleil s’installera sous le grand chapiteau du Vieux-Montréal pour célébrer les 25 ans du succès planétaire d’Alegría.

Photo Al Seib - Cirque du Soleil (Alegría 2003)

Entre l’ombre et la lumière

Alegría, qui signifie «joie» en espagnol, est une production portée par un univers coloré, onirique et rigolo. La version actuelle présente une distribution internationale de plus de 50 musiciens et interprètes.

Dans une espèce de palais baroque, des personnages étranges évoluent: il y a d’abord Fleur, le guide qui invite les spectateurs à découvrir le monde d’Alegría.

Photo Camirand - Cirque du Soleil (Alegría 2006)

Le protagoniste côtoie la Chanteuse en Blanc et la Chanteuse en Noir, narratrices à la voix d’or qui interprètent en musique les évènements qui les entourent. Sur scène, on retrouve également des oiseaux, des clowns, des nymphes et des anges.

Les arches gothiques et l’ornementation décadente des décors d’Alegría évoquent l’abondance des palais européens. Les costumes et les maquillages déjantés, quant à eux, rendent les personnages si intrigants qu’on a tout de suite envie de plonger dans leur fabulation.

Photo Daniel Desmarais - Cirque du Soleil (Alegría 2010)

Des numéros de haute voltige

Les numéros présentés dans le spectacle sont pour la grande majorité ceux de la production d’origine. Ainsi, depuis 1994, on retrouve sur scène des trapèzes synchronisés, de la danse de feu, des numéros d’équilibre, des barres russes et de la contorsion.

Cirque oblige, des clowns sont de la partie: leur rôle principal est de divertir la foule entre les prestations.

Photo Al Seib - Cirque du Soleil (Alegría 2001)

Tous ces numéros sont bien sûr portés par la trame sonore de René Dupéré qui entremêle avec beaucoup d’habileté les influences françaises (on note une prédominance de l’accordéon), espagnoles, africaines et méditerranéennes.

Avec plus de 500 000 copies écoulées, l’album Alegría reste à ce jour le plus vendu de l’histoire du Cirque du Soleil.

Suivez l’histoire d’Alegría, un monde qui défie l’ordre ancien et le remplace par quelque chose de nouveau, d’inconnu.