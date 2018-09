Antoine Griezmann veut terminer sa carrière dans la MLS

Après avoir remporté la Coupe du monde cet été avec l’Équipe de France, l’attaquant Antoine Griezmann a affirmé au quotidien «L’Équipe», dimanche, qu’il n’écarte pas la possibilité de faire le saut en Major League Soccer (MLS) d’ici quelques années.

Questionné par rapport à quelle équipe du circuit Garber il souhaiterait rejoindre, «Grizou» n’a pas fait les cent pas et a affirmé qu’il adorerait évoluer au sein de la toute nouvelle équipe du légendaire joueur anglais David Beckham, soit l’Inter Miami CF.

«Si Beckham me veut dans son équipe, j’irai le rejoindre avec grand plaisir. Je veux terminer ma carrière aux États-Unis, a expliqué l’athlète de 27 ans. Je ne suis pas encore décidé entre Miami et Los Angeles, mais ce qui est certain, c’est que j’adore ces deux villes.»

Plusieurs années en Europe attendent toutefois Griezmann avant qu'une équipe de la MLS tente de mettre le grappin sur le joueur évoluant présentement en première division espagnole avec l'Atlético Madrid.