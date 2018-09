Après avoir ingurgité deux litres de vodka, un homme nu met le feu à sa maison

En répondant à un appel concernant un incendie, les pompiers et policiers de Niceville en Floride ont eu droit à une scène bien particulière.

Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont vu beaucoup de fumée sortir de la maison. Un homme nu s’est présenté à la porte et a dit: «je suis désolé», avant de refermer la porte.

Peu de temps après, les policiers sont arrivés en renfort. L’homme nu est revenu à la porte, cette fois-ci la laissant ouverte avant de retourner à l’intérieur.

Selon le rapport policier, l’homme ne semblait pas être conscient du fait qu’il était en danger, malgré le fait que plusieurs objets dans la maison avaient pris feu, dont un tas de serviettes.

L’homme nu a été détenu de force et retiré de la maison pour sa propre sécurité. S’il avait continué à respirer de la fumée, il aurait pu mourir.

L’homme nu a avoué avoir bu deux litres de vodka et avoir fumé du cannabis plus tôt dans la journée. Il a été examiné sur les lieux de l’accident et semblait en forme.

Selon l’enquête des pompiers, l’homme nu avait tenté de faire des biscuits sur un gril George Foreman. Le gril ayant pris feu, l’homme nu l’a recouvert de serviettes sèches... qui ont aussi pris feu.