Au banc d'essai: le riz

Le riz se retrouve souvent dans nos menus. Pour gagner du temps, plusieurs se tournent vers le riz instantané, que l’on retrouve maintenant en plusieurs saveurs. Il suffit de le réchauffer quelques minutes au micro-ondes et le tour est joué. L’accompagnement est servi ! Tour d’horizon des riz précuits du commerce.

Notre analyse

Lors de ce banc d’essai, 38 riz instantanés ont été analysés. La portion de référence est de 125 ml (1/2 tasse).

Chaque portion apporte :

Entre 120 et 192 calories

Entre 2 et 5 g de protéines

Entre 0 et 6 g de lipides (de 0 à 3 g de gras saturés)

Entre 5 et 740 mg de sodium

Entre 22 et 34 g de glucides (de 0 à 2 g de sucres)

Entre 2 et 5 g de fibres

Le meilleur choix apportera davantage de fibres et moins de sodium. La meilleure option reste le riz brun non aromatisé, lequel apporte les bénéfices des grains entiers.

Les meilleurs choix

Le mélange de riz Uncle Ben’s aux grains entiers, quinoa épicés avec du chili figure au haut du palmarès. Ce mélange fait de riz brun à grains entiers et de quinoa rouge et noir est l’un des moins caloriques du banc d’essai (140 calories). En plus, il ne contient que 90 mg de sodium et aucun sucre. En prime, il apporte 4 g de fibres, ce qui en fait une bonne source.

C’est le riz Tilda, soit un riz basmati aux champignons, qui se positionne en 2e place du palmarès. Ce riz ne contient que 128 calories par portion et son apport en sodium est modéré (176 mg). Son contenu en glucides (22 g) est le plus faible du banc d’essai et il constitue donc un bon choix pour les personnes diabétiques. On aime particulièrement sa liste d’ingrédients épurée qui ne contient aucun agent de conservation.

Le mélange de riz Uncle Ben’s à la noix de coco compte aussi parmi nos bons choix. Sans sucre et avec 5 mg de sodium, il entre assurément dans notre palmarès. Un petit bémol pour son contenu en gras (4 g), dû à la présence de noix de coco.

La saveur coriandre et lime d’Uncle Ben’s est aussi un choix gagnant. Ce mélange de riz à grains longs et de haricots noirs contient 2,6 g de fibres tout en ne contenant pratiquement aucun sucre (0,6 g). Ce riz est aussi l’un des moins caloriques du banc d’essai (135) et son contenu en glucides est modéré (26 g).

Les moins bons choix

Parmi les riz analysés, certains sont moins intéressants. C’est le cas du riz à l’orientale de Uncle Ben’s. Une seule portion apporte 740 mg de sodium (soit 32 % de l’apport maximal recommandé). C’est dommage puisque ce riz offre une bonne quantité de fibres (3 g) tout en offrant peu de sucres (1 g).

Avec 496 mg de sodium, le riz Minute Rice à l’orientale est aussi trop salé. Il contient aussi davantage de glucides (34 g). Dommage, puisque la présence de petits pois fait grimper les fibres à 3 g.

Le riz Minute Rice à la saveur de poulet apporte aussi trop de sodium (512 mg) pour entrer dans notre palmarès. C’est aussi le riz qui apporte le plus de calories du banc d’essai (192) et le plus riche en gras (6 g). Ce riz est offert dans une coupe individuelle de 125 g, soit un peu plus que notre portion de comparaison. Si on prend la coupe complète, les calories grimpent rapidement à 240, le gras à 7 g et le sodium à 640 mg. Ce riz perd des points pour la présence de glutamate monosodique et de saveur artificielle.

Liste d’ingrédients : le grand perdant

Si ses valeurs nutritionnelles ne sont pas les pires du banc d’essai, Dainty perd des points avec toutes ses saveurs de riz en raison de leurs listes d’ingrédients peu flatteuses. La présence de nombreux additifs tels que le glutamate monosodique, le dioxyde de silicium et l’inosinate et le guanylate disodique n’est pas rassurante. Le glutamate est présent dans toutes les saveurs analysées. De mauvais gras comme des huiles de soya et de coton partiellement hydrogénés ainsi que du shortening d’huile végétale se retrouvent dans la plupart des saveurs.

Liste d’ingrédients : le grand gagnant

On aime particulièrement le riz Tilda pour sa liste d’ingrédients. Sans additif alimentaire, la liste est épurée. On aime aussi le riz Seeds of change (à l’espagnol) pour la présence de riz brun à grains entiers en tête de liste.