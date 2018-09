Bonnes adresses autour de Concordia

Avoir des dizaines de restaurants et bars à distance de marche de son université est certainement avantageux.

Mais comme on sait que le temps d’un étudiant est précieux et que trouver le «spot» parfait peut être demandant, nous vous avons concocté cette liste de bonnes adresses où manger, sortir et étudier à proximité de l’université Concordia.

Top 3: où manger

1. Misoya

· Où : 2065A rue Bishop

· Ce petit restaurant à l’allure sobre se spécialise en nouilles ramen et est réputé comme l’un des meilleurs endroits à Montréal pour savourer ce plat à petit prix.

2. Burrito Borracho

· Où: 2110 rue Crescent

· Quoi: Le Burrito Borracho offre un menu mexicain authentique et fait maison. Une variété de tequilas et cocktails est disponible pour bien accompagner ses tacos. On peut aussi y bruncher les dimanches.

3. Nilufar

· Où: 1923 rue Sainte-Catherine Ouest

· Quoi: Pour manger sur le pouce de bons falafels et d’autres plats végétariens à très bas prix, Nilufar est l’endroit tout indiqué. L’équipe amicale vous servira un repas entier pour environ 5 $.

Top 3: où sortir

1. Cloakroom

· Où: 2175 rue de la Montagne

· Quoi: On y entre par une porte mystérieuse située au fond de la boutique Maison Cloakroom, un tailleur haut de gamme. Cet élégant bar «speakeasy» accueille une vingtaine de personnes.

2. Mad-Hatter

· Où: 1240 rue Crescent

· Quoi: On se rend dans ce pub populaire au décor rustique entre amis pour prendre une bière et jouer une partie de billard en début de soirée ou pour danser aux petites heures du matin, lorsqu’un DJ est de passage.

3. Sharx

· Où: 1606 rue Sainte-Catherine Ouest

· Quoi: Ce bar est un terrain de jeux pour adultes décoré aux néons. On y joue au billard et aux quilles avec son groupe d’amis tout en y sirotant des cocktails.

Top 3: où étudier

1. Insiders

· Où: 2067 rue Crescent, #205

· Quoi: Insiders est un anticafé. On y paie le temps passé plutôt que les boissons et collations que l’on consomme. Ses nombreux sièges confortables, sa tranquillité et ses œuvres d’art exposées en font un endroit inspirant pour étudier.

2. Café Aunja

· Où: 1448 rue Sherbrooke Ouest.

· Quoi: Ce café au décor champêtre avec de légers accents perses saura détendre votre esprit pour une bonne session d’étude. Bonne sélection de cafés et de thés.

3. Kafein

· Où: 1429 rue Bishop

· Quoi: Idéalement situé à deux pas de l’université, Kafein offre le cadre parfait pour étudier en toute tranquillité. L’endroit propose une bonne sélection de sandwichs et des choix végétariens. On finit sa journée d’étude dans le bar, situé au sous-sol!