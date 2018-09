Carey Price et les joueurs restent optimistes

Malgré les sombres prévisions de plusieurs observateurs et le départ du capitaine Max Pacioretty pour les Golden Knights de Vegas, les joueurs du Canadien de Montréal croient en leurs moyens et ont confiance de récolter leur part de victoires la saison prochaine.

Les porte-couleurs de l’équipe étaient attendus par de nombreux journalistes au tournoi de golf annuel du Tricolore, lundi, et le gardien Carey Price a été évidemment l’un des athlètes les plus en demande. Le numéro 31 semblait de bonne humeur en dépit de l’échange qui privera le club de son meilleur franc-tireur des dernières années.

«Plusieurs personnes ont tiré un trait sur notre saison et il y a donc moins de pression. Ce sera à nous de prouver qu’elles ont tort. C’est une source de motivation pour nous», a-t-il mentionné. «Pour moi, la vie continue. Mon été fut excellent et je suis très optimiste. Espérons maintenant que je jouerai mieux pour donner plus de confiance à mes coéquipiers.»

Pacioretty était apprécié

La transaction impliquant Pacioretty est devenue un incontournable à un dossier qui était un cul-de-sac. La nouvelle ne fut guère surprenante dans le milieu du sport québécois, même si elle a attristé quelques joueurs du Canadien.

«Ç’a été un capitaine exemplaire. Je suis honoré d’avoir joué avec lui. Je me mettais parfois dans ses culottes et ça ne devait pas être évident. Le meilleur scénario est arrivé pour lui et je suis heureux, parce qu’il pourra jouer la tête tranquille», a commenté Phillip Danault à propos de son ancien partenaire de trio.

Le Québécois est pour sa part prêt à passer à autre chose, et ce, dès le début du camp d’entraînement, jeudi.

«Le sentiment sera meilleur, car on parlait juste de ça», a-t-il dit. «Je veux devenir un leader pour le Canadien.»

Justement, parmi ceux étant le plus susceptibles de prendre le flambeau à cet égard, il y a le fougueux Brendan Gallagher, que de nombreux experts du milieu du hockey considèrent comme le prochain capitaine du Canadien. Et le joueur concerné ne dit pas non à l’idée.

«Je crois avoir les qualités requises pour être capitaine», a-t-il déclaré.