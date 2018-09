Dahlin montre son talent

Ce ne sont que des matchs impliquant des recrues... mais, Rasmus Dahlin, premier choix de l’encan de 2018, n’a pas tardé à démontrer son talent. Les Sabres de Buffalo ont réclamé un joueur d’exception. Le défenseur que toutes les équipes convoitent : rapide, intelligent, sens de l’anticipation et brillant pour relancer l’attaque... L’arrivée de Lou Lamoriello à Long Island signifie que les joueurs ne pourront plus garder la barbe, ils devront changer leur numéro de dossard, Lou n’affectionne pas les numéros entre 40 et 99. Anthony Beauvillier, qui portait le chandail numéro 72 à ses deux premières années avec les Islanders, endossera le chandail numéro 18...

Comtois fait sa marque

Maxime Comtois, qui évoluait avec les Tigres de Victoriaville, l’an dernier, connaît un bon début de camp d’entraînement avec les Ducks d’Anaheim... Un autre Québécois qui a impressionné à sa première audition, c’est le défenseur Nicola Beaudin, 27e sélection au premier tour, par les Blackhawks de Chicago. Il évolue avec Adam Boqvist, le premier choix des Blackhawks...

Le défenseur Miro Heiskanen est pratiquement assuré de son poste avec les Stars de Dallas. Il a été proclamé le meilleur défenseur en Finlande la saison dernière. Il est âgé de 19 ans... Première fois depuis 1999 que les Canucks de Vancouver amorcent leur camp d’entraînement sans la présence des jumeaux Sedin. Une consolation : les recrues Elias

Patterson et Jonathan Dahlén ont connu un départ canon dans le cadre du camp d’entraînement des recrues...