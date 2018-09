De Miró aux sciences naturelles, des expositions majeures à Québec en 2019

Des œuvres du célèbre peintre catalan Joan Miró et une incursion dans le monde fascinant des poisons et des sciences naturelles: les Musées de la civilisation et le Musée national des beaux-arts se partageront en 2019 une somme d’un million de dollars, pour la tenue d’expositions majeures internationales.

Le montant, dévoilé lundi lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville, provient de l’Entente de développement culturel et sera partagé à parts égales entre les deux institutions muséales.

Plus de 150 peintures, dessins et sculpture du célèbre artiste catalan Joan Miró, reconnu comme un des principaux représentants du surréalisme, seront présentés en exclusivité nord-américaine au pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ, du 30 mai au 8 septembre 2019. L’exposition s’intitulera Miro à Majorque. Un esprit libre. et couvrira la dernière période de sa vie, lorsqu’il était installé sur l’île paradisiaque de Majorque et qu’il a créé le tiers de son œuvre.

Il s’agit de ses œuvres «les plus audacieuses», a confié le commissaire André Gilbert en marge de la conférence de presse. «C’est comme si l’Espagne venait à nous à travers l’œuvre d’un géant», a aussi commenté Régis Labeaume.

Du côté du Musée de la civilisation, on s’intéressera d’abord aux rôles des poisons, grâce à plus de 300 objets et œuvres, et une quarantaine de spécimens vivants, comme des araignées et scorpions. L’exposition Venenum, un monde empoisonné, sera présentée dès le 24 avril.

Trois semaines plus tard, soit le 15 mai, on inaugurera Trésors du monde naturel, soit plus de 200 pièces qui proviennent du Musée d’histoire naturelle de Londres, un des plus anciens au monde. Un tigre à dents de sabre datant de 12 000 ans, une météorite qui provient de mars et une page manuscrite de Charles Darwin, lorsqu’il écrivait son célèbre ouvrage L’origine des espèces, feront partie de l’exposition. Le musée installera aussi une réplique grandeur nature d’un dinosaure dans son hall.

Photo courtoisie

Les deux grands musées de Québec collaboreront pour une rare fois l’an prochain pour la promotion des trois expositions.

Une entente jusqu’en 2020

Grâce à l’entente de développement culturel, le Musée de la civilisation avait reçu un million de dollars l’an passé, montant qui avait rendu possible la tenue de l’exposition Hergé à l’été 2017.

Il s’agissait de la première à être soutenue par l’entente. L’exposition avait battu un record historique de 420 000 visiteurs en cinq mois. Puis, le MNBAQ avait aussi reçu un montant pour présenter la rétrospective consacrée à Giacometti plus tôt cette année.

La Ville de Québec et le ministère de la Culture ont annoncé en juillet le renouvellement de l’Entente de développement culturel jusqu’en 2020, pour un montant de 56,6 millions $.