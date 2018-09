Départ de Max Pacioretty: Mete satisfait de la transaction

Victor Mete est bien placé pour se réjouir de la transaction complétée par Marc Bergevin au petit matin, dans la nuit de dimanche à lundi.

Quand il a pris connaissance des acquisitions en échange de Max Pacioretty à son réveil, un nom lui a sonné les cloches et prouvé qu’il ne rêvait plus, celui de Nick Suzuki.

C’est qu’à la ligne bleue des Kinights de London durant son stage junior dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL), il a eu à freiner le talentueux attaquant durant deux saisons. Et à six affrontements par saison, ses Knights ont croisé le fer 12 fois contre l’Attack d’Owen Sound.

Il était donc aux premières loges pour le voir à l’oeuvre. «Il a de bonnes mains et c'est un marqueur. Il jouait souvent sur le premier trio et il était difficile à contenir. Je pense que ses statistiques étaient assez bonnes contre nous, a indiqué le défenseur qui a fait le saut dans la LNH l’an dernier.

«Il a récolté 96 et 100 points à ses deux dernières saisons, a-t-il ajouté. S'il peut faire la même chose dans la LNH, il sera un joueur spécial.»

L’an dernier, Suzuki a pointé au quatrième rang des meilleurs marqueurs de l’OHL grâce à ses 42 buts et 100 points en 64 matchs.Il en a ajouté 12 autres en 11 matchs éliminatoires alors que le parcours éliminatoire de l’Attack s’était arrêté au second tour.

À se méfier

Et quand Mete a vu que Tomas Tatar s’amenait à Montréal en compagnie du choix de première ronde des Golden Knights en 2017, il a vu l’ajout d’un joueur dangereux.

Avec ses 5 pi 10 po, le Slovaque excelle à son faufiler derrière la défensive adverse. L’arrière âgé de 20 ans a osé le comparer à son coéquipier Paul Byron.

«Ce n’est pas le plus gros joueur. Il est petit et rapide, même très rapide. Il est aussi fougueux, a remarqué celui qui l’a affronté à deux reprises l’an dernier alors que Tatar s’alignait chez les Red Wings de Détroit. Il a beaucoup d’outils dans son coffre. Il peut amener énormément de vitesse et améliorer ses coéquipiers autour de lui.

«Il est très difficile à anticiper sur la glace, a-t-il aussi analyser. Petit et rapide, il n’est pas évident à affronter. Dans les cinq dernières années, il a montré qu’il est capable de marquer des buts de façon régulière.»