Des Cowboys symphoniques

Après avoir rempli le Centre Bell à quelques reprises et joué devant des milliers de spectateurs au Québec et en Europe, les Cowboys Fringants vivront une première en carrière mardi soir : partager la scène avec un orchestre symphonique. Jusqu’à vendredi, le groupe de Repentigny sera en résidence à la Maison symphonique avec l’OSM.

Mise sur pied en 2012 par le chef d’orchestre Simon Leclerc, la série OSM POP a proposé des collaborations entre l’Orchestre symphonique de Montréal et de nombreux artistes, dont Rufus Wainwright, Vincent Vallières, Mes Aïeux, Cœur de pirate, Patrick Bruel et Half Moon Run.

Mais pour la première fois depuis le début de la série, un concert sera présenté quatre soirs à guichets fermés. La popularité des Cowboys Fringants ne diminue visiblement pas.

« Au départ, nous ne devions faire que deux concerts, dit le bassiste du groupe, Jérôme Dupras. Mais ils se sont vendus en quelques heures. Tout le monde a été surpris, l’OSM et nous. Ça nous a donc amenés à faire deux supplémentaires. »

Un moment fort

C’est l’hiver dernier que les Cowboys ont reçu l’invitation de l’OSM. « Nous avons été très flattés et honorés de recevoir cette invitation, mentionne Jérôme Dupras. Ça fera définitivement partie des moments forts de notre carrière. »

Il y a quelques mois, le groupe a envoyé à Simon Leclerc une liste de chansons divisées en trois blocs : dix incontournables de la carrière des Cowboys, une douzaine d’autres chansons populaires et des pièces plus rares.

« La sélection finale pour le concert comprend 21 pièces, dit Jérôme. Il ne fallait pas que ça dépasse deux heures, car c’est minuté avec l’orchestre. »

Simon Leclerc a écrit des arrangements pour la centaine de musiciens de l’OSM. Les maquettes des chansons orchestrées ont été envoyées aux Cowboys il y a quelques semaines.

« Il y aura de la place pour un peu d’improvisation et des trucs à la bonne franquette, dit Jérôme. Le chef d’orchestre voulait garder notre ADN. Il y a certains moments où l’orchestre sera un peu plus léger afin de garder l’esprit des Cowboys, un peu loufoque. »

Nouvel album

Pour les Cowboys, ces quatre spectacles seront parmi les derniers de leur tournée pour l’album Octobre. « Ce sera un point d’orgue magistral sur nos trois ans de tournée », dit Jérôme.

Cet automne, le groupe se réunira pour commencer à travailler sur son prochain album.

« Jean-François [Pauzé, l’auteur-compositeur des Cowboys] a écrit six ou sept chansons, dit Jérôme. Il nous a déjà envoyé les maquettes. On devrait aller en studio cet hiver et sortir l’album l’automne prochain, si tout va bien. »

► Les Cowboys Fringants seront en concert avec l’OSM mardi soir jusqu’à vendredi, à la Maison symphonique de Montréal.