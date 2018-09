Des musiciens prêtent main-forte à Leucan

Le 15 septembre prochain se tiendra le concert Rock Pour Leucan.

Il s’agit de la toute première édition de cet événement dont les profits seront versés à Leucan. Pour l’occasion, les groupes Wolves at Midnight, Science for lunatics et Uncanny monteront sur scène.

La soirée est organisée conjointement par Virus signature records, le Musée des ondes Émile Berliner(RCA Victor), la Générale de Cinéma et Leucan.

Le spectacle sera précédé d’une vente aux enchères. Une quinzaine d’objets ayant servi pour le tournage du film Rock n’ Roll Series seront en vente. Parmi ceux-ci, on compte notamment des pédales d’effets ayant appartenu à Grim Skunk, Dan Bigras, Arianne Moffatt, Cowboys Fringants. Les articles ont d’ailleurs été autographiés de la main des artistes.

La soirée débute dès 18 h.

Il est possible de vous procurer des billets pour Rock Pour Leucan via la page Facebook de l’événement ou au www.rockpourleucan.org.