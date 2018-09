Deux pêcheurs portés disparus au nord de Sept-Îles

SEPT-ÎLES | Deux hommes dans la quarantaine sont portés disparus depuis samedi, alors qu’ils se trouvaient à bord d’une embarcation qui a chaviré, sur le lac Cacaoui au nord de Sept-Îles.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), cinq personnes se trouvaient à bord du bateau qui s’est renversé: une dame et deux adolescentes ont réussi à regagner une île à proximité à la nage. Elles ont été retrouvées dimanche matin et transportées dans un centre hospitalier. On ne craint pas pour leur vie.

Deux hommes sont toujours manquants.

Des recherches ont été menées, en vain, par les policiers de la SQ dimanche. Lundi matin, des plongeurs doivent amorcer des recherches dans le lac Cacaoui pour tenter de trouver les disparus.