EN PHOTOS: La «Vanlife» s'empare de l’Isle-aux-Coudres

Les amateurs de «vanlife» québécois se sont donné rendez-vous à L’Isle-aux-Coudres, en fin de semaine, dans le cadre de la troisième édition du rassemblement El Campo.

À lire aussi: Hommage à mon vieux Westfalia

Des iconiques Westfalia aux plus grosses américaines en passant par quelques raretés japonaises, 120 vans ont emprunté le joli traversier de Saint-Joseph-de-la-Rive pour converger vers L’Isle-aux-Coudres, dans Charlevoix.

El Campo 2018 Courtoisie @francis_lemayy

Profitant d’une météo particulièrement merveilleuse, les amateurs du mode de vie nomade reflété par ces magnifiques véhicules ont profité pour zyeuter les bolides des autres, mais aussi pour s’initier au kitesurf et au «Stand Up Paddle», gracieuseté d’Isle-aux-Coudres Kitesurf et de Suroît Aventures, où les festivités prenaient place.

El Campo 2018 Frédéric Mercier

Le samedi soir, les festivaliers ont même eu droit à un spectacle assuré par Anthony Roberge, Okapi, Clay N Friends et FouKi.

Il s’agit de la troisième édition du genre organisée par le site québécois Go-Van. En 2016, le premier rassemblement «El Campo» avait élu domicile dans la vallée Bras-du-Nord. L’année dernière, plus de 200 propriétaires de vans s’étaient dirigés au Domaine du Radar, dans Lotbinière.

Nous nous y étions d’ailleurs rendus en Westfalia pour réaliser un reportage vidéo disponible disponible juste ici!

El Campo 2018 Frédéric Mercier

Une autre édition dans deux semaines

Constatant la popularité de ce type de rassemblement, Go-Van a décidé d’organiser un deuxième El Campo en 2018.

Les amateurs de van pourront donc se retrouver pour un dernier rassemblement avant l’hiver les 21, 22 et 23 septembre prochains au Domaine du Radar.