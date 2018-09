Et la douceur s’installa !

Avec le temps gris qui s’est sournoisement glissé dans nos chaumières cette fin de semaine, nous avons fait appel au pianiste turc Fazil Say pour combattre la grisaille. Loin d’être tonitruant, cette nouveauté de teintes automnales avec un doublé Debussy (Préludes, livre 1)

et Satie pour les Gnosiennes et Gymnopédies. Même si le mot est parfois galvaudé, ce baume pour l’âme est une véritable splendeur. Servies par une prise de son rapprochée, ce qui donne encore plus d’intimité au piano et au pianiste, les rêveries intimistes de ces maitres vous accompagneront soir et matin. À Debussy, Fazil Say propose une approche tout en profondeur, servi par une technique irréprochable et juste ce qu’il faut de mystère. Laissant de côté le caractère narratif, il oppose les couleurs et fait inévitablement penser au prince des ambiances, soit le regretté pianiste Samson François.



Et Satie, l’immortel



Les Gymnopédies sont à la musique classique,

ce que le Round Midnight de Thelonious Monk est au jazz

.

Incontournables pour tous les pianistes dans leur essence, elles peuvent aussi s’avérer un parcours miné. Avec Fazil Say, nous sommes loin du travail scolaire ou sur le « pilote automatique ». Il choisit la part d’ombre du compositeur et se concentre sur les coloris et l’élégance du propos de façon bien attendrissante. Une suite de légers bonheurs qui nous font penser aux cailloux du petit Poucet.