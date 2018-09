Éveillez vos sens cet automne avec les saveurs de la Montérégie!

La Montérégie est la région idéale pour vous laisser tenter par ses bonheurs gourmands et ses nombreux attraits pour toute la famille. Découvrez les vergers, les vignobles et les cidreries et toutes les entreprises qui offrent une diversité d’activités pour la saison automnale.

La pomme à l’honneur

La Montérégie se positionne bonne première sur le marché de l’agrotourisme au Québec. Le temps des pommes est le produit agrotouristique le plus couru en Montérégie avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année. Promenade en tracteur, mini-ferme, pique-nique, labyrinthe, dégustation et achat de produits transformés sur place avec amour (jus, beignets, tartes, etc.) sont les compléments typiques d’une balade au verger, l’activité familiale par excellence!

Cidres et vins de la Montérégie

Envie d’explorer toutes les possibilités qu’offre la pomme? Les cidres de la Montérégie, dont la réputation n’est plus à refaire, feront votre bonheur! Les cidriculteurs de la Route des cidres se font un plaisir de vous faire découvrir le fruit de leur travail pour le plus grand bonheur de vos papilles.

Amateurs de bons vins? Partez à l’aventure sur la Route des vins de la Montérégie pour y découvrir des produits de grande qualité, maintes fois récompensés, qui font la renommée de la région à l’international.

Activités et endroits coup de cœur en Montérégie pour la saison automnale

Les Week-ends gourmands à Rougemont

Du 8 septembre au 14 octobre, profitez des nombreuses activités en plein air en famille ou amis sur des sites enchanteurs à Rougemont. Profitez-en pour venir cueillir vos pommes et faire un pique-nique dans les vergers. Admirez les couleurs automnales et découvrez les produits d'une cidrerie ou d'un vignoble. Amusez-vous dans un labyrinthe de maïs et dégustez les produits du terroir. Flânez à la galerie d'art ou à la savonnerie artisanale et régalez-vous à une des tables. Rougemont, la capitale de la pomme, en a pour tous les goûts.

Dégustation et randonnée à la Cidrerie Michel Jodoin

Cet automne, découvrez la Cidrerie Michel Jodoin à travers la visite guidée et la dégustation des produits, la randonnée pédestre offrant une vue imprenable sur les vergers de la région ou la formule 5 à 7 pour les groupes!

Atelier photo créatif au Domaine Cartier-Potelle à Rougemont

En compagnie d’une artiste-photographe, vous êtes invités à un atelier de photo dans les vergers du Domaine Cartier-Potelle le samedi 29 septembre à 13h30. L'animation sera orientée pour vous aider à saisir cette belle saison, les feuilles, les arbres et les couleurs qui éclaboussent le paysage. L’emphase sera mise sur la créativité et non sur la technique. Un atelier très intéressant pour remplir votre compte Instagram de belles photos!

Les beignes aux pommes des Vergers et Cidrerie Denis Charbonneau

Si vous n’avez jamais goûté aux beignes aux pommes des Vergers et Cidrerie Denis Charbonneau de Mont-Saint-Grégoire, c’est cet automne que vous devez le faire. En plus, il y a une très jolie crêperie qui offre de délicieux repas faits maison. Une excellente sortie pour vos papilles gustatives!

Yoga en plein air avec vue sur le Vignoble et Cidrerie Coteau Rougemont

Une expérience UNIQUE DE YOGA avec l’inspiration incroyable des vergers et des vignes le 22 septembre prochain à 10h ! Prendre le temps de respirer un bon bol d’air frais, de bouger avec le vent et de se connecter à la nature. La souplesse n’est pas un prérequis, elle est une conséquence (heureuse) du yoga !

Les muffins et les labyrinthes de maïs du Verger Labonté

À Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, dégustez leurs réputés muffins aux pommes qui goûtent le ciel et trouvez la sortie des 3 labyrinthes de maïs du Verger Labonté. Une activité familiale amusante avec en plus une charmante ferme et ses animaux tout aussi mignons.

Plusieurs autres activités, dégustations et découvertes vous attendent dans les entreprises de la région :