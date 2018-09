Formation continue : comment réussir ses études lorsque l’on travaille ?

Philippe Jean Poirier — 37e AVENUE

Il est possible de concilier travail et études sans compromettre la qualité de l’un ou de l’autre. Voici comment.

Suivre un cours en formation continue alors qu’on occupe déjà un emploi à temps plein ou à temps partiel représente une charge de travail supplémentaire. Pascale Dufresne, coach professionnelle et vice-présidente chez CFC, a quelques conseils pour faire en sorte que la motivation soit au rendez-vous tout au long du processus de développement.

« À la base, il faut que la motivation vienne de l’intérieur, dit-elle. C’est comme un abonnement au gym : si on s’inscrit par obligation, on n’ira pas. Il faut que ça se rattache à une vision, à un plan à long terme et que ce soit associé à un sentiment de fierté. C’est ce qui nous aidera à traverser les périodes plus difficiles. »

Prévoir du temps pour étudier

Évidemment, combiner études et travail demande une certaine discipline dans la gestion de son horaire. Pascale Dufresne conseille de se réserver du temps avant et après les cours pour réviser et digérer la matière.

C’est également important de mettre les proches et le patron dans le coup, en leur parlant de notre démarche de développement en continu. « C’est comme ça que l’on pourra s’entourer de partenaires d’apprentissage, explique Pascale Dufresne. On peut demander de la rétroaction d’un mentor ou du patron. On peut aussi se tourner vers le conjoint, pour un soutien émotif. »