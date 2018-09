Gabriel Nadeau-Dubois en tournée dans l'est du Québec

RIMOUSKI – En tournée dans l'Est-du-Québec,le co-porte-parole de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a pris part lundi en fin de journée à un rassemblement militant dans une micro-brasserie de Rimouski.

Cette tournée vise à faire une série d'annonces et à présenter le programme de la formation politique en Gaspésie, notamment.

Québec Solidaire veut démonter aux électeurs que la formation politique a à coeur le développement des régions. L'engagement pris lundi matin pour la création d'un réseau de transport interurbain public donne le ton. Il faut un nouveau modèle qui assurera l'accès à toutes les régions du Québec à un service d'autobus fiable et abordable, selon Gabriel Nadeau-Dubois.

«Je pense que ça donne le ton pour notre tournée dans l'Est-du-Québec, a-t-il précisé. Ça montre à quel point on a des propositions pour toutes les régions du Québec.»

Le rassemblement militant permettait aux électeurs de venir échanger directement avec le co-porte-parole et les candidats de la région.

«C'est surtout une occasion de fouetter l'ardeur des troupes», a confié Carol-Ann Kack, candidate solidaire dans Rimouski qui sent une volonté de changement sur le terrain. Les électeurs sont de plus en plus intéressés aux propositions du parti dans Rimouski, selon elle.

Débat électoral sur les aînés dans Rimouski

Les quatre candidats des principaux partis de la circonscription de Rimouski ont pris part lundi à un débat sur les questions touchant les aînés. Près d'une soixantaine de personnes ont répondu à l'invitation du Carrefour 50 plus.

Les participants pouvaient poser des questions. L'appauvrissement des personnes âgées, le maintien à domicile, l'accès aux soins de santé de proximité et la mobilité ont été au cœur des discussions.

L'activité permettait aux différents candidats de présenter leur vision et le programme de leur parti pour les aînés. Ils représentent près du quart de la population de nos régions.