«Il faut écouter les ados»

Écrire pour les jeunes n’est pas un rôle que Sarah-Maude Beauchesne prend à la légère. L’auteure de la série L’Académie se fait un devoir de garder le doigt sur le pouls des adolescents d’aujourd’hui. « Il ne faut pas traîner derrière eux ; il faut même essayer de les devancer pour qu’ils se sentent compris », avance-t-elle.

Ayant elle-même amorcé sa carrière sur le web avec le blogue Les Fourchettes, Sarah-Maude Beauchesne n’a jamais cessé de demeurer connectée à ses fans grâce aux réseaux sociaux. Et leurs commentaires, nombreux, ont en quelque sorte forgé la trame narrative des prochains épisodes de L’Académie, attendus le mois prochain sur Club illico.

« Évidemment, j’avais déjà une idée de ce que je voulais raconter dans la deuxième saison. Mais j’ai un accès intime et très privilégié aux ados qui m’écrivent. Ils n’ont pas de filtre, ils me parlent comme si j’étais leur chum de fille. J’ai donc accès à leur langage, mais aussi à leurs craintes, à leurs insécurités. Il faut les écouter, c’est un travail d’équipe », avance l’auteure.

Sarah-Maude Beauchesne se fait d’ailleurs un devoir d’entretenir ce lien en répondant à chacun des messages qu’elle reçoit en privé sur ses réseaux sociaux.

« J’étais l’ado qui écrivait aux gens pour leur dire comment je me sentais, comment leur travail m’avait touchée. J’écrivais à Corneille, à Wilfred Le Bouthiller, à la rédactrice en chef du magazine Cool!, et on me répondait. Alors c’est important pour moi de le faire à mon tour », confie-t-elle.

De l’écran au livre

Mais avant même que la deuxième saison de L’Académie ne débarque sur Club illico, l’univers de la populaire série continue de se décliner, cette fois-ci sous forme de bouquin. Sarah-Maude lançait vendredi dernier L’Académie – L’été d’avant, un antépisode dans lequel elle creuse le passé de ses trois héroïnes, Agathe, Wendy et Marie.

Avec l’aide de l’illustratrice Maude Bergeron, elle y visite les mois ayant précédé les événements de la première saison de la série. Un exercice étonnamment aisé pour l’auteure.

« Ces trois filles-là, je les connais tellement, alors, inconsciemment, je savais déjà d’où elles venaient, ce qu’elles avaient vécu dans le passé. Et de les avoir déjà vues vivre, réagir, rire et pleurer à l’écran dans la première saison m’a beaucoup aidée à étoffer leurs histoires », explique-t-elle.

La première saison de L’Académie sera diffusée à TVA dès le 2 octobre. La deuxième saison sera quant à elle disponible sur Club illico le 11 octobre. Le livre L’Académie – L’été d’avant est présentement en librairie.