Je sors, je reste

Coup de cœur

DVD

Ingénu d’Adib Alkhalidey

L’humoriste qui avait remporté l’Olivier de Révélation de l’année en 2013 présente le DVD de son deuxième one-man show, Ingénu. Dans ce spectacle, Adib Alkhalidey aborde avec doigté et mordant des thèmes qui touchent tout un chacun, passant de l’ouverture d’esprit, à la technologie et l’amour. Le tout a été tourné au Bordel Comédie Club. Alkhalidey est présentement en train de réaliser son premier long métrage écrit et produit avec Julien Lacroix.

Sorti le 4 septembre

Je sors

Théâtre

L’art de la chute

Cette pièce mise en scène par Jean-Philippe Joubert nous permet une petite exploration du monde du marché de l’art. Alice Leblanc, une artiste québécoise en arts visuels en résidence de création à Londres, se rend à un encan d’un artiste britannique. Une liaison courte mais qui aura des conséquences se tissera entre le collectionneur et l’artiste.

Ce soir à 19h au Théâtre La Licorne

Théâtre

Le reste vous le connaissez par le cinéma

Cette pièce est en fait une réécriture par Martin Crimp de la pièce Les Phéniciennes d’Euripide. L’œuvre met en scène l’histoire d’Œdipe et de ses enfants. Œdipe qui s’est marié avec Jocaste après avoir résolu l’énigme du Sphinx aura deux fils Étéocle et Polynice. Sa progéniture le chassera du trône quand ils apprendront que leur père est aussi le fils de leur mère. Devant se partager le trône, Étéocle et Polynice s’apprêteront donc à s’affronter sur le champ de bataille.

Ce soir à 19h à l’Espace GO

Cinéma

Déchaînée

Le réalisateur de Taken, Pierre Morel, présente cette fois un film d’action haletant. Un père de famille flirt avec l’idée de participer à des activités criminelles avant de changer d’avis. Cependant, des tueurs décident d’éliminer sa famille. Riley, sa femme, est la seule survivante. Cette dernière, une fois sortie du coma, entamera les procédures judiciaires pour coffre les assassins. Cependant, le procès ne se conclura jamais. Riley, incarnée par Jennifer Garner, disparaît alors pour revenir quelques années plus tard bien décidée à se venger.

Sorti le 7 septembre

Cinéma

Drôle de père

Un homme qui a quitté la femme qu’il aimait ainsi que leur enfant qu’il n’a jamais connu pour voyager afin d’en apprendre plus sur la cuisine revient dans sa ville après cinq ans. Pris de remords il décide d’aller voir son ancien amour. Lorsqu’il arrive cette dernière est sur le point de quitter pour un voyage d’affaires. Elle lui demandera d’attendre la baby-sitter pour qu’elle puisse aller attraper son avion. La gardienne n’arrivera cependant jamais.

Sorti le 7 septembre

Danse

Aube

Le collectif de folklore urbain présente une chorégraphie qui met en scène seulement des femmes. Les quatre danseuses investissent l’espace public. Le numéro commence et les interprètes sont contraintes dans leurs mouvements, mais petit à petit elles se libèreront. L’œuvre sera présentée pour la toute première fois aujourd’hui.

Aujourd’hui à 12h30 et 17h à la Place Émilie-Gamelin

Je reste

Livre

Saints-Damnés

Ce tout premier roman de Marie-Laurence Trépanier plonge son lecteur dans le village des Saints-Damnés où un homme, Pa, s’occupe avec tendresse d’un bébé trouvé dans la forêt. Sa femme, Ma, pour sa part n’aime pas beaucoup cet enfant qui vient perturber sa vie. La jeune Millie grandira et finira par disparaître. Une enquête s’en suivra.

Sorti aujourd’hui

DVD

La chute de Sparte

Ce long-métrage inspiré du roman de Biz et réalisé par Tristan Dubois suit le jeune Steeve Simard, 16 ans, qui a bien de la difficulté à tisser des liens avec d’autres, étant un peu farouche. Il compense avec la lecture et la musique, mais après un exploit réalisé en cours d’éducation physique il devra sortir de sa tête pour confronter Giroux, la brute de l’équipe de football. Le sportif est jaloux que Steeve est réussi à attirer l’attention de la plus belle fille de l’école.

Sorti aujourd’hui

Livre

Sainte-Souleur

Ce livre de François Racine comprend sept récits qui se déroulent entre la Nouvelle-France et notre époque. Les nouvelles qui font un survole de notre presque pays font côtoyer le passé avec le présent démontrant ainsi que notre identité collective remonte à loin.

Sorti le 29 août