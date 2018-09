Johanne Fontaine raconte comment elle a appris qu’elle était en fin de vie

Il y a environ un mois, nous apprenions que la conférencière Johanne Fontaine était en fin de vie. Celle qui combat un cancer depuis 2010 s’est confiée, chez elle, à Marie-Claude Barrette dans le cadre de l’émission «Deux filles le matin», lundi, et le segment est très touchant.

Mme Fontaine y explique les circonstances qui l’ont amenée à comprendre qu’elle était en fin de vie.

Voici quelques passages à retenir de cet échange bouleversant:

À la suite de l’accident de moto dont son copain a été victime il y a quelques semaines, la comédienne a été entraînée dans un tourbillon d’émotions. C’est là qu’elle a constaté qu’elle «n’était plus comme avant».

1. «Je me suis rendu compte que je n’étais plus à la même place, au niveau physique. Je me suis dit “tabarnouche, c’est mon corps qui est en train de lâcher”. Et là, la panique elle ouvre. C’est terrible.»

2. «Je disais aujourd'hui à la clinique de douleur que je ne voulais pas redevenir comme avant, je ne me fais pas cette illusion-là, mais qu’ils m’enlèvent ma somnolence et mes douleurs. Ça serait important. Sinon... on va voir jusqu’où ça va aller, mais je tiens à une qualité de vie...»

3. «La perte d'autonomie, c’est la perte de ta vie.»

4. «Avant, je n’y pensais pas. Sauf que je voyais bien que quelque chose rodait autour de moi.»

5. «Puis, je me suis écroulée. Je me suis assommé la tête. Du jour au lendemain, plus de force dans mes jambes, rien pour me soulever. L’oncologue qui m’a dit que j’étais en fin de vie. Je me suis mise à y croire.»

Vous pouvez visionner un extrait de l’entrevue ici:

L'émission complète, qui comprend la suite de l'entrevue avec Johanne Fontaine, est disponible en rattrapage ici.