Lance Stroll veut poursuivre sur sa lancée

Auteur d’une neuvième place en Italie qui a permis à l'écurie Williams de placer ses deux voitures dans les points une première fois cette saison, le Québécois Lance Stroll tentera de poursuivre sur sa lancée lors du Grand Prix de Singapour, présenté dimanche.

Disputée la nuit sous de puissants lampadaires et sur une piste urbaine au cœur de la marina, cette course offre un grand défi autant aux ingénieurs qu’aux pilotes. Le tracé sinueux demande beaucoup d’appuis aérodynamiques et une bonne adhérence mécanique, tandis que les pilotes ne peuvent profiter de longues lignes droites pour se reposer, malgré les conditions chaudes et humides.

«Nous savons à quoi nous attendre. La piste est étroite et sinueuse et c’est l’une des plus difficiles au point de vue mental et physique», a admis Stroll, dans un communiqué publié lundi.

«La course atteint presque toujours la limite de deux heures, a quant à lui fait valoir le directeur technique de l’équipe Paddy Lowe. Les ingénieurs et les mécaniciens sont mis à l’épreuve puisque la voiture peut être poussée jusqu’au point de rupture.»

De bons souvenirs

Pour Stroll, le Grand Prix de Singapour a eu lieu au cœur d’une période heureuse, en 2017. Après un départ de la première ligne à Monza, où il avait finalement terminé septième, il avait transformé une 18e place sur la grille en huitième échelon au classement final, en Asie.

«C’était une course assez folle, avec de la pluie avant le départ, s’est remémoré Stroll. J’ai été capable de gagner cinq places lors du premier tour. Après, la piste s’est asséchée et nous avons respecté notre stratégie.»

«Nous sommes repartis avec quelques points après une fin de semaine difficile, ce qui est bien. Le party après la course était bien aussi», a conclu Stroll.

Les qualifications auront lieu samedi et seront suivies de l’épreuve principale de 61 tours, dimanche.