L’année 2018 part mal

On conviendra que ce recul de l’emploi sur le marché du travail n’aidera pas la campagne libérale de Philippe Couillard. Relativement au budget de mars dernier, le gouvernement Couillard se vantait d’avoir créé 222 600 emplois lors de la période allant de mai 2014 à février 2018.

Et dans son discours sur le budget 2018-19, le ministre des Finances Carlos Leitao affirmait que « le marché québécois du travail n’a jamais été aussi dynamique ».

On se calme

Pour atteindre l’objectif des 250 000 emplois en cinq ans, il faudra donc créer quelque 38 900 emplois additionnels d’ici avril 2019. C’est possible, mais ce sera difficile compte tenu de la piètre performance enregistrée lors des huit premiers mois de l’année.

Les 211 100 emplois créés depuis avril 2014 au Québec représentent 24,2 % de tous les emplois créés au Canada durant cette période de 4 ans et 4 mois. C’est 1,4 point de pourcentage de plus que le poids de la population active du Québec dans le Canada.

Depuis avril 2014, on retrouve 55 200 emplois de plus dans le secteur public et parapublic québécois. Cela représente 26,2 % des nouveaux emplois.