Le cannabis d'abord Oui!

«La paix s’étend comme un vaste linceul sur les intelligences»

- Arthur Buies

Dommage qu’on ne vote pas en novembre. Le cannabis aurait été légalisé, on aurait pu voter gelé. Voter pour les plus hallucinants. Voter pour que le métro se rende à Plessisville. Voter pour que le Poly-Grip soit payé par la RAMQ.

Et puis, le mois des morts serait tout à fait approprié au scrutin de 2018. Une campagne électorale mortuaire, dépouillée d’enjeux fondamentaux, obsessionnellement axée sur la dépense publique...L'obsession des programmes a contaminé les partis et les esprits. Cela explique sans doute le désintérêt populaire.

Remarquez qu’au Québec, ça fait longtemps que les politiciens chérissent la même devise : Je dépense donc je suis... Ils n’ont que des programmes à la bouche, bien peu d’idées neuves. Et surtout pas des baisses des impôts, ça, c’est péché dans une province de gauche... La richesse, c'est bien connu, elle doit venir des autres.

Alors, à tout prendre, il vaudrait mieux voter en novembre. Ne sommes-nous pas déjà au diapason des morts, des provinciaux assumés, des zombies dans l’âme, des cadavres chauds, tel qu’on le disait des autres...

Voter le 1er novembre au lieu du 1er octobre comporterait un autre avantage. Disons l’avantage de l’inconscience.

Ça ne nous permettrait pas d’élever le débat politique, la Belle province évoluant désormais au ras des pâquerettes, forcée de choisir, ô guimauve, ô gouvernemaman, entre des repas pour les petits, des congés pour les grands et des stationnements à prix réduits pour les rabougris...

Voter en novembre nous permettrait de rêver autrement. Pour vrai comme pour rire. On pourrait enfin voter halluciné!

C’est qu’en novembre, on pourra se geler la bine, fumer son joint, le matin, le midi, le soir, partir tôt et revenir tard...

Parce que oui, on l’oublie souvent mais le cannabis sera légalisé le 17 octobre prochain... Ainsi en a décidé Justin Trudeau, le Petit Père du Pipeline, l’Écolo à temps partiel, le Dumpling de la Civilisation...

On ne sait pas vraiment pourquoi il a voulu ça. Tous ses potes libéraux étaient prêts avec leurs serres et leurs millions. Ce fut la frénésie aux guichets des abris fiscaux.

Quant au peuple ahuri comme devant un magasin IKEA, il prépare son campement nocturne aux portes de la Société québécoise du cannabis, la boutique des premiers «pushers» syndiqués d'Amérique.

Entre le 17 octobre et le 1er novembre, nous aurions le temps de s'approvisionner. De rouler des feuilles et des cocottes. Pour plusieurs, la Terre tournera un peu plus vite et personne ne pourra plus la croire plate... Ah, quel effet dynamique un joint aura-t-il sur la pépère démocratie québécoise, une gracieuseté, (encore une !), du Néon de la Civilisation, celui qui prend les seules décisions qui comptent...

De notre territoire provincial, en marge du monde et de l’histoire, entre le Nouveau-Brunswick et l’Ontario, nous pourrons, les yeux vitreux, surestimer l’avenir en comptant les milliards qui nous tombent dessus.

Gelés, peut-être pourrons-nous croire aux cadres financiers soumis par les apprentis gouvernants. À toutes leurs promesses taillées sur mesure.

Impossible autrement, Québec solidaire pourrait prendre le pouvoir un jour d’hallucination collective. Entre deux cauchemars stupéfiants, nous n'aurions plus à compter des moutons pour dormir mais des stations de métro...